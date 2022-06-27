27 Июня 2022 03:00

Выставку мастера корейской чернильной живописи открыли в Нацмузее РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном музее Республики Казахстан открылась выставка мастера корейской чернильной живописи Пак Дэ Сонга «THE ETERNAL», организованная Корейским культурным центром при посольстве Республики Корея. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу музея.

Цель выставки – празднование установления 30-летия дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Корея и года культурных связей между двумя странами на 2022-2023 годы, знакомство с пейзажными произведениями выдающегося корейского художника Пак Дэ Сонга, продолжающего традиции национальной живописи, укрепление связей между художниками, пропаганда передового опыта, способствуя обмену опытом, популяризация выдающихся произведений для публики, посетившей музей.

Известный художник Пак Дэ Сонг попал в поле зрения художественных кругов после того, как в 1979 году выиграл Гран-при за картину «Санрим» на художественной выставке Чунганга. С тех пор он продвигает красоту своей страны через корейскую пейзажную живопись по всему миру. Автор получил высокую оценку во всем мире за огромный вклад в развитие и обновление корейской живописи за 70 лет своего исключительного художественного мастерства в создании традиционных пейзажных картин.

На выставке представлены 23 пейзажные картины и тетради-эскизы Пак Дэ Сонга, написанные чернилами.