Выставку «Магия личности» открыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Библиотека Первого Президента РК открыла фондовую выставку «Магия личности». На выставке представлены портреты Елбасы Нурсултана Назарбаева, коллекция предметов изобразительного искусства и посуды из музейного собрания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня выставку посетили депутаты Сената Парламента РК. Неслучайно выставка открывается в преддверии Дня Первого Президента, внося новые краски и штрихи к пониманию феномена личности Елбасы.

Организаторы также отметили, что коллекция предметов изобразительного искусства и посуды являются неотъемлемой частью музейного собрания Библиотеки Елбасы. Особая роль в них отведена группе портретов Нурсултана Назарбаева: живописным, графическим, выполненным в различных техниках декоративно-прикладного искусства. Представленные картины были подарены Елбасы зарубежными лидерами, известными общественными и государственными деятелями, художниками, скульпторами.

«Роль Первого Президента неоценима. Огромная ответственность за свою страну позволила всему миру услышать и узнать о многонациональном Казахстане как о стране с огромными возможностями. Мир, согласие и стабильность являлись основой при построении Независимого Казахстана. Казахстан сегодня во всем мире знают, как страну свободную от ядерного оружия, провозглашающую себя государством с великой историей. И в этом заслуга Елбасы Нурсултана Назарбаева. А на выставке представлены уникальные работы со всего мира, в том числе казахстанских художников. Нашему подрастающему поколению, школьникам нужно посещать музей, чтобы узнать ту историю, которая слагалась с тяжелых 90-х годов по сегодняшнее время и какие трудные времени пришлось пережить нашему государству во главе с Нурсултаном Назарбаевым», - отметила сенатор Ольга Булавкина.

В экспозиции представлены работы, выполненные в уникальных авторских техниках и жанрах художественного, декоративно-прикладного искусства, искусства из различных материалов: камня, стекла, рыбьей кожи, каменной крошки, цветного песка, филигранной нити, риса, пшена. Декоративные вазы, изготовленные из фарфора, дерева и стекла, на которых мастера разных стран изобразили Елбасы, органично дополняют образный ряд.

По словам депутата Сената Али Бектаева, выставка имеет не только политическую, но и историческую значимость.

«Потому как это не просто портреты, а знак уважения каждого государства к Елбасы. И это уважение проявляется не только к Первому Президенту, но и всему казахскому народу. Мы заметили, что картины и экспозиции были сделаны от чистого сердца и мастерски выполнены. Как мы добились такого уважения? Только благодаря Независимости. Мы стали известны всему миру. А в этом есть заслуга Елбасы Нурсултана Назарбаева», - отметил он.

Али Бектаев подчеркнул, что заслуги Елбасы признал не только казахский народ, но и весь мир.

«Нелегко сформировать независимое государство. Даже, когда человек создает семью, он с ответственностью подходит к этому. И только настоящий и дальновидный политик может сформировать государство, развить экономику и прославить на весь мир. В первые годы Независимости мы пережили трудности, однако смогли их преодолеть и встать на экономический, социальный путь развития. Сегодня у Казахстана светлое будущее. Этого добились благодаря кропотливому труду и усердию», - добавил сенатор.