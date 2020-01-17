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Выставку личных вещей Абая планируют провести в Нацмузее РК

17 Января 2020 17:31
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Выставку личных вещей Абая планируют провести в Нацмузее РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный музей РК в рамках юбилейного года великого поэта Абая Кунанбайулы планирует провести ряд мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Национальном музее в рамках опубликованной статьи Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке» проводятся различные обсуждения. В статье представлены актуальные вопросы. Мы, обдумывая все поручения и предложения, охваченные в статье Президента, готовим мероприятия», - сказал заместитель директора по научной работе Национального музея РК Айбар Касеналин журналистам в рамках круглого стола, посвященного обсуждению статьи Главы государства «Абай и Казахстан в XXI веке».

В этой связи он рассказал, какие мероприятия будет готовить музей в честь 175-летия Абая.

«В Национальном музее РК имеется кувшин Абая, который в 1885 году сам поэт передал в краеведческий музей Семея. Мы думаем, как шире показать народу данное достояние. Стоит отметить, что сам Абай являлся разносторонней личностью. Сохранились его творческие и музыкальные наследия. В этой связи, существуют различные мнения ученых. Поэтому мы, собрав всех исследователей, планируем провести научно-практическую конференцию. Вместе с тем совместно с музейным комплексом, который находится в Жидебае, планируем провести выставку личных вещей Абая», - проинформировал А. Касеналин.

Напомним, 26 апреля 2019 года в ходе встречи с представителями интеллигенции города Семея в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Президент отметил, что историческую дату – 175 лет со дня рождения Абая – необходимо отметить на достойном уровне.

В ходе рабочей поездки в ВКО Касым-Жомарт Токаев посетил родину великого Абая - урочище Жидебай, отдав дань уважения гениальному мыслителю казахского народа.

30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».

9 января 2020 года вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan».


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Ключевые слова: Культура, Абай,
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Акбота Кузекбай

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