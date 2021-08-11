Выставку книг под открытым небом организовали в День Абая в Акмолинской области

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ - На центральной площади города Акколя в День Абая прошла развернутая выставка книг великого казахского мыслителя, поэта и основоположника письменной казахской литературы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Книжную экспозицию под названием «Мир великого поэта» организовала Аккольская районная библиотека, носящая имя Абая, которое было присвоено ей в 1990 году.

Как отметили организаторы, мероприятие проведено с целью популяризации жизни, творчества, богатого духовного наследия выдающегося поэта и философа, патриотического воспитания молодежи.

«Формат проведения книжной выставки под открытым небом завоевал популярность среди жителей нашего города. На выставке представлены не только труды самого Абая, но и книги о нем, а также переводы его произведений. В ходе мероприятия библиотекари рассказали о жизненном и творческом пути поэта. Представители молодежи прочитали выдержки из «Слов назидания Абая», произведения «Қыс» и «Жаз». Благодаря выставке у аккольцев появилась еще одна замечательная возможность окунуться в творческий мир великого поэта и просветителя казахского народа», - рассказали инициаторы мероприятия.

Для жителей и гостей города также была организована викторина на знание жизни и творчества Абая. По итогам опроса активные участники были награждены призами.

К слову, в День Абая в области проведено более 200 разноформатных мероприятий по популяризации духовного наследия великого поэта. В их числе челленджи, выставки, конкурсы, викторины, концерты в онлайн-формате.