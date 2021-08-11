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Выставку книг под открытым небом организовали в День Абая в Акмолинской области

11 Августа 2021 09:47
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Выставку книг под открытым небом организовали в День Абая в Акмолинской области

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ - На центральной площади города Акколя в День Абая прошла развернутая выставка книг великого казахского мыслителя, поэта и основоположника письменной казахской литературы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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Книжную экспозицию под названием «Мир великого поэта» организовала Аккольская районная библиотека, носящая имя Абая, которое было присвоено ей в 1990 году.

Как отметили организаторы, мероприятие проведено с целью популяризации жизни, творчества, богатого духовного наследия выдающегося поэта и философа, патриотического воспитания молодежи.

«Формат проведения книжной выставки под открытым небом завоевал популярность среди жителей нашего города. На выставке представлены не только труды самого Абая, но и книги о нем, а также переводы его произведений. В ходе мероприятия библиотекари рассказали о жизненном и творческом пути поэта. Представители молодежи прочитали выдержки из «Слов назидания Абая», произведения «Қыс» и «Жаз». Благодаря выставке у аккольцев появилась еще одна замечательная возможность окунуться в творческий мир великого поэта и просветителя казахского народа», - рассказали инициаторы мероприятия.

Для жителей и гостей города также была организована викторина на знание жизни и творчества Абая. По итогам опроса активные участники были награждены призами.

К слову, в День Абая в области проведено более 200 разноформатных мероприятий по популяризации духовного наследия великого поэта. В их числе челленджи, выставки, конкурсы, викторины, концерты в онлайн-формате.


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#Акмолинская область   #Культура   #Абай  
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