Выставку картин об Астане открыли в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках Дней Астаны в Жамбылской области в Таразе проходят выставки, концерты, спектакли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В выставочном зале Жамбылского областного историко-краеведческого музея открылась художественная экспозиция «Ақ тілекпен Астана!» из фондов столичного Дворца независимости.



«Идея проведения Дней Астаны в регионах Казахстана в рамках празднования 20-летия столицы принадлежит нашему Президенту Нурсултану Назарбаеву, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель директора Дворца Независимости Дарига Гайфурина. - Этот творческий проект призван продемонстрировать художественное искусство молодой столицы, как одного из самых успешных и развивающих городов мира. В становлении Астаны немалую роль сыграли регионы. И мы хотели побывать во всех областях нашей страны с концертными программами, с выставками, культурно вдохновить наших сограждан, порадовать. Выставка картин называется «Ақ тілекпен Астана!» - в дословном переводе «C приветом из Астаны!». В этих полотнах отображено то, как наши художники в разное время видели нашу столицу. Здесь много наших казахских красавиц в национальных одеяниях. Есть здесь и полотна, изображающие достопримечательности Астаны, Байтерек, ЭКСПО. Интересна в этом плане картина Камиля Муллашева, у которого во время проведения выставки ЭКСПО произошла перемена художественного восприятия. И мы в серии работ, посвященных ЭКСПО-2017, увидели совершенно нового Муллашева, не похожего на прежнего».

По словам Д.Гайфуриной, Тараз стал 11-м регионом, куда прибыла выставка. «Нас очень тепло встретили в вашем теплом городе», - отметила она.



«В экспозиции выставки представлено более ста картин 50 художников, - рассказала руководитель отдела по организации выставок Дворца Независимости Айнура Абилхаирова. - Это как молодые, начинающие (Даурен Макин, Динара Нугер), так и известные, уже состоявшиеся живописцы (Камиль Муллашев, Евгений Сидоркин). Представлены работы в разных стилях - реализм, абстракция, этностиль. Большая группа художников-«шестидесятников»: Куаныш Базаргалиев, Марат Бекеев, Сакен Гумаров. В стиле «этно» работает Евгений Сидоркин. Мы привезли всё самое лучшее из наших фондов. Это те художники, которые знамениты не только в Казахстане, но и продаваемы за рубежом, их полотна находятся во многих частных зарубежных коллекциях. У Сакена Гумарова в Уральске есть свой музей. В числе авторов-женщин представлена Нэлли Бубэ, Актоты Смагулова, Динара Нугер, Юлия Исмамбетова».



Свое мнение выразил посетитель выставки ветеран, известный деятель культуры, театра Алибек Амзеев: «Выставка впечатляет. Отличный подбор разных по стилю, но единых по художественному наполнению полотен. Правда, в некоторых из них вызывают сомнения точность отдельных этнографических деталей, но в целом выставка производит сильное впечатление. Вот только два дня - это несерьезно. Хотелось бы, чтобы подобные художественные выставки экспонировались более долгий срок».



Айнура Абилхаирова отметила огромный интерес к выставке во всех городах, где уже побывала экспозиция. «Люди очень хорошо принимают нашу выставку. И при этом все говорят, что два дня - это очень мало, просят остаться подольше. Пока у нас нет возможности, но в перспективе, возможно, уже в следующем году, организуем такие художественные туры по городам Казахстана. Подобные выездные выставки полезны еще и в плане обмена опытом. Побывав в десяти городах Казахстана, посмотрев областные краеведческие музеи, мы испытали настоящий культурный шок от богатых музейных экспозиций. Ваши жамбылские музеи мы еще не успели посмотреть, но уже наслышаны о древних и редких артефактах».



Напомним, в рамках Дней Астаны в Жамбылской области в Таразе состоялся бизнес-форум с жамбылскими и столичными предпринимателями, а также гастролирует коллектив Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького. На сцене концертного зала «Баласагун» состоялся гала-концерт «Астанадан ақ тілек».

