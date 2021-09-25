Выставку к 30-летию Независимости Казахстана организовали в Монголии

УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в Монголии организовало выставку фотографий и книг, посвящённую 30-летию Независимости Республики Казахстан. В качестве гостей в мероприятии приняли участие представители министерств иностранных дел, образования и науки, юстиции и внутренних дел, СМИ и казахской диаспоры Монголии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Вниманию гостей представлены фотографии и книги, раскрывающие историю становления независимого Казахстана и динамичные политические, экономические, социальные и духовные преобразования в нашей стране, её успехи на международной арене, а также портреты выдающихся личностей национальной истории.

Открывая выставку, Посол Казахстана Жалгас Адилбаев обозначил основные успехи Казахстана за 30 лет независимости: экономический прогресс, общественное развитие, активную роль в международной архитектуре безопасности.

Наряду с этим, дипломат проинформировал аудиторию о проводимых в настоящее время экономических и политических реформах, направленных на обеспечение устойчивого развития страны и благополучия наших граждан. Также он вкратце рассказал о ключевых положениях Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны».

Выступивший на открытии выставки экс-посол Монголии в Казахстане Дамдинжав Дашням отметил, что Казахстан за 30 лет независимости проделал фундаментальную работу по формированию сильного государства, провёл успешные реформы и комплексные меры по модернизации и развитию инфраструктуры.

По мнению Д. Дашняма, благодаря мудрой и взвешенной политике Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева Казахстан добился впечатляющих результатов. Сегодня заложенный им курс развития страны находит своё системное продолжение в политике Президента Касым-Жомарта Токаева.

В ходе мероприятия гости смогли насладиться казахскими национальными музыкальными произведениями, исполненными на домбре и на монгольском народном инструменте моринхур. В честь 160-летия выдающегося казахского композитора Дины Нурпеисовой талантливая молодежь казахской диаспоры Монголии также исполнила её известные произведения «Науаи» и «Асемконыр».