Выставки редких книг проходят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальной библиотеке в Нур-Султане проходят фото и книжные выставки на тему «Измените мир к лучшему», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Поскольку современное общество восприимчиво как к словесной, так и к визуальной информации, здесь представлены и книги, и фотографии. Здесь вы можете увидеть историю волонтёрства в мире и Казахстане, а также изречения из книги аль-Фараби «Откровения городских жителей». Также здесь выставлены фотографии молодых людей, принимавших активное участие во всех мероприятиях нашей библиотеки. Главная цель – оказание информационной поддержки волонтёрскому движению», - рассказала волонтер, руководитель Службы формирования фондов Айбала Канатбайкызы.









В целом, творчеству великого ученого аль-Фараби на выставке уделено особое внимание. Здесь представлены более 400 книг, фотографии, карты, цитаты, рассказывающие о жизни и деятельности великого ученого и философа, родившегося на казахской земле. Должное внимание на выставке уделено книгам, повествующим о главенствующей роли мыслителя в единении восточной и западной философии, о древнегреческих философах (Аристотель, Платон и др.), о его последователях ибн Сине (Авиценна), ибн Бадже, Ибн Туфайле, Ибн Рушде и др.

Кроме трудов аль-Фараби, выставки проводятся также по темам: «Древний Отырар – сокровищница памяти», «175-летие великого поэта Абая», «По Великому Шелковому пути», «Диалог Востока и Запада».

















На презентацию приглашены творческая интеллигенция, общественность города, студенты, представители учебных, культурных заведений, СМИ города.

Выставка будет действовать до конца года и пополняться новыми материалами.



