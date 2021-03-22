Выставки, национальные обряды и виды спорта, импровизированный айтыс – как жамбылцы встретили Наурыз

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Праздничные мероприятия, посвященные весеннему обновлению природы, прошли сразу на нескольких площадках в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в проведение праздничных мероприятий внесли свои коррективы карантинные ограничения, необходимость строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Всё это не могло не сказаться на количестве мероприятий, участвующих в них жамбылцев, гостей, числа установленных юрт, которые разместили в различных районах Тараза для недопущения массового скопления людей.

На площади историко-культурного комплекса «Древний Тараз» глава региона заглянул в юрту Таразского регионального университета. Бердибек Сапарбаев отметил, что Наурыз мейрамы имеет особое значение в деле возрождения национальных традиций и обычаев, воспитания молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине. Студенты университета представили казахские обряды «бесікке салу», «азан шақырып, ат қою» и другие.

В юрте Таразского инновационно-гуманитарного университета была развернута выставка ремесленных изделий из дерева, металла и кожи, а также национальных костюмов, их изящество и оригинальность отметил аким области. Ректор вуза Ерболат Саурыков сообщил, что в институте готовят преподавателей по специальности «Художественный труд и черчение» - выпускники будут учить детей народным ремеслам. Половина из выставленных изделий является дипломными работами студентов и магистрантов ТИГУ, остальные взяты из фондов вузовского музея. Интерес главы региона также вызвали специальные кожаные коржыны для транспортировки посуды, прочные и удобные.

Перед юртой ТОО «Казфосфат» Бердибек Сапарбаев произнес краткую речь, поздравив жамбылцев с наступлением главного весеннего праздника, который является важным звеном связи времен.

«Это праздник с глубокими корнями, символ единства и благополучия. Он является отображением жизни казахского народа, сердцевиной высокого духа, национальной культуры и искусства, традиций и обычаев», - отметил он.

Затем глава региона провел обряд «тұсау кесу» для маленького Ержана Жанмухаммеда, пожелал малышу вырасти достойным гражданином своей страны, его родителям крепкого здоровья.

На пешеходной зоне комплекса «Древний Тараз» свои палатки развернули индивидуальные предприниматели, изготавливающие вручную различные сувениры, посуду, бижутерию.

В Центре туризма и народных ремесел мастер Пернебек Ахметов презентовал разборный деревянный бесик, который с легкостью умещается в небольшую сумку.

Восхищает мужество и трудолюбие Анар Бексултановой, которая, не имея рук, изготавливает различные корпе и подушки. Более того, она обеспечивает работой еще трех человек.

«Именно с таких людей надо брать пример. Не склоняться под ударами судьбы, упорно трудиться и неуклонно идти к своей цели», - отметил глава региона.

На Аллее молодежи главу региона приветствовали ветераны образования. На сцене перед большим экраном танцевали воспитанники Центра внешкольного творчества. Вокруг развернулась выставка работ детей из ЦВР и Художественной школы. Помимо акварелей, были представлены работы из войлока и текстиля. Рядом за мольбертами трудились юные художники, переносившие на бумагу разворачивающееся действо.

Параллельно в парке Кайрата Рыскулбекова начались ожесточенные спортивные баталии.

Глава региона отдал должное мастерству борца по казахша курес жуалынца Мергенбая Бакбергена, который одержал чистую победу над соперником. Не обделила природа силой и таразца Жакыпа Шынгысхана, который под аплодисменты зрителей сделал 50 приседаний с крупным барашком на плечах. Здесь также можно было попробовать свои силы и ловкость в играх асык ату, тогыз кумалак, армрестлинге.

Площадь перед парком Первого Президента была отдана на откуп студентам местных колледжей, которые помимо национальных игр представили свои художественные картины. И даже выкатили арбу, старую, но вполне пригодную для использования.

Не забывая и в праздник о работе, Бердибек Сапарбаев поручил городским властям привести в пристойный вид местный фонтан. С наступлением погожих дней заработают все фонтаны области, глава региона дал поручение на этот счет ответственным структурам.

Завершилось празднование большим концертом под открытым небом перед ЦКЗ «Баласагун», который подготовили артисты областной филармонии. Звучали народные казахские песни, а в честь 175-летия великого Жамбыла артисты провели постановочный импровизированный айтыс между Жамбылом и Айкумис.



