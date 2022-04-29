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    09:50, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Выставки, концерты и фестивали пройдут 1 мая в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – 1 мая в Петропавловске планируют провести праздничные мероприятия на открытом воздухе. В программе - выставки, концерты, фестивали, театрализованные представления, мастер-классы и спортивные соревнования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации, предоставленной акиматом города, мероприятия пройдут в разных районах Петропавловска.

    Торжественное открытие праздника состоится на центральной площади в 11.00 часов. С этого же времени начнет работать интерактивная площадка «Планета дружбы», на которой разместятся интеллектуальная зона «Game Time: время играть!», игровые зоны «Навстречу друг к другу» и «Table Game», бьюти-зона «Радуга красоты», фотозона «Под шаныраком дружбы», а также состоится мастер-класс по созданию украшений.

    Здесь же, на центральной площади, с 14.00 до 15.00 часов пройдут театрализованные игровые программы для детей с участием ростовых кукол, с 15.00 до 18.00 - региональный детский фестиваль-конкурс «Qyzyljar Junior Voice».

    На площади у Ассамблеи народа Казахстана с 11.00 до 13.00 часов пройдет фестиваль «Бірлігіміз жарасқан!», с 17.00 до 18.00 - концерт фольклорно-этнографического ансамбля «Теріскей».

    В Парке Победы с 11.00 до 13.00 часов проведут театрализованные игровые программы для детей, в 17.00 откроют летний сезон танцевальной площадки.

    В этот же день возобновит работу Qyzylzhar ART-центр. Здесь запланировали выставку мастеров-ремесленников и фотовыставку «Достық. Елдік. Бірлік». Начало в 11.00 часов.

    В районе аэропорта пройдет первенство города по велосипедному спорту.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Общество
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