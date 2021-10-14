Выставки к 30-летию Независимости РК открылись в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском областном историко-краеведческом музее, работают выставки, приуроченные к 30-летию Независимости РК и 85-летию образования региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В зале Первого Президента развернута выставка «Менің тұғырлы елім». Здесь представлены фотоматериалы, отражающие историю становления и развития страны, значимые события в различных сферах деятельности.

Вторая выставка под названием «Время. События. Люди» работает на втором этаже музея. Здесь много исторического материала, интересных экспонатов, рассказывающих о жизни региона за 85 лет и годы становления Независимости Казахстана.

В нескольких разделах: «Образование СКО и Великая Отечественная война», «Освоение целинных и залежных земель, развитие области в 50-е – 90-е годы», «Северо-Казахстанская область в годы независимости» и «Петропавловск в годы независимости» представлено более 100 фотографий и около 50 экспонатов.

«Через фотографии и экспонаты мы попытались кратко раскрыть историю образования области, этапы ее развития. В 20-е годы область была небольшой. В Петропавловске было всего 12 предприятий, на которых трудились две тысячи человек. К 30-м годам предприятия переоборудуют, развитие получают и город, и область. Развивается активно сельское хозяйство. Мы собрали интересную информацию о первоцелинниках, работе заводов Петропавловска, показали, какую продукцию производили в регионе», - рассказала специалист музея Вера Андреева.

Выставки будут работать до конца года.

На этой неделе в честь 30-летия Независимости РК в областной филармонии состоялся концерт «Под единым шаныраком», запланирован круглый стол в гуманитарном-техническом колледже на тему «Тәуелсіздік бастауы-Желтоқсан оқиғасына 30 жыл».