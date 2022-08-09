9 Августа 2022 19:51

Выставки и литературные часы: как в Нур-Султане отпразднуют День Абая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 августа в Казахстане отмечают 176-летие казахского поэта, просветителя и философа Абая Кунанбаева. В столице в этот день пройдут ряд культурных мероприятий, посвященных великому мыслителю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В Этно-мемориальном комплексе «Карта Казахстана «Атамекен» пройдет лекция, посвященная поэту «Абай дара, Абай дана қазақта». В Музее Сакена Сейфуллина пройдет поэтический вечер «Абай әлемі», где состоится встреча с исследователями, абаеведами, а также прозвучат произведения поэта.

Ознакомиться более подробно с творческом Абая можно будет на часе поэзии в 11:00 в Центральной городской библиотеке. Здесь же в 12:00 пройдет еще одно мероприятие, посвященное казахскому мыслителю - «Абай – ұлы тұлға», где у жителей столицы будет возможность оценить вклад в науку и культуру выдающегося просветителя Казахстана, расширить представления о значении его личности как патриота, гражданина и поэта.

В 12:00 в городской библиотеке №2 пройдет литературный час по произведению Мухтара Ауэзова «Абай жолы». Литературную композицию, посвященную творчеству Абая, представят в Театре кукол. Астанчан ждет представление К. Ежембека «Луч света» в 16:00.

Также у жителей и гостей города появится возможность посетить выставку «Абайдың қуғын-сүргінге ұшыраған ұрпақтары мен туыстары» в Музейно-мемориальном комплексе «АЛЖИР», в зале «Алаш». На выставке будут представлены фотографии родственников и потомков Абая, которые подверглись гонениям в годы репрессий. Также Центральная библиотека в столице запускает цикл выставок «Аққүға үнін қосқан – кемел дарын». В течение года на выставке читателей познакомят с многообразным творчеством Абая и других писателей, поэтов, которые заняли достойное место в истории Казахстана.













Фото : gov.kz