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Выставки Automechanika Astana и Futuroad Expo Astana открылись в столице

Автор:  
Серик Сабеков
24 Июня 2021, 14:49
Выставки Automechanika Astana и Futuroad Expo Astana открылись в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице возобновили свою работу выставки Automechanika Astana и Futuroad Expo Astana, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители и гости столицы смогут увидеть здесь новые модели легковых автомобилей казахстанского производства, тест-драйвы от ведущих автосалонов, шоу ретроавтомобилей и уникального тюнинга.

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По словам председателя правления городского центра развития инвестиций «Astana invest» Ержана Балтаева, транспортная доступность является ключевым фактором развития туризма. Город Нур-Султан обладает высоким туристским потенциалом, который при должном сервисе, в том числе в сфере транспорта, обеспечит увеличение туристического потока.

В ходе выставки для специалистов предусмотрено обсуждение ключевых задач транспортной отрасли Казахстана – развитие городских автобусных перевозок и проблемы безопасности пассажирских перевозок, внедрение единой системы автоматизации выдачи автобусных билетов и цифровизация отрасли.

Отдельной темой станет развитие туристической отрасли Казахстана через развитие туристических автоперевозок.

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