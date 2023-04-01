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Выставка «Весенний калейдоскоп» открылась в Семее

Гульмира Байзакова
1 Апреля 2023, 04:18
Выставка «Весенний калейдоскоп» открылась в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Литературно-мемориальном музее имени Ф.М.Достоевского открылась выставка «Весенний калейдоскоп», передает МИА «Казинформ».

На ней представлены работы преподавателей кафедры музыки и искусства Университета имени Шакарима.

Посетители могут увидеть живопись и графику, работы декоративно-прикладного искусства.

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Например, с полотен, написанных маслом Тлеугазы Жуванышевым, веет весенним ароматом от цветущей сирени и манит хвойная красота соснового бора.
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Безмятежность и покой, желание погрузиться в созерцание природы дарят картины Акерке Каримовой и Усена Шаяхметова. Лирическое и вдумчивое отражение красоты Прииртышья позволяет проникнуться глубиной и цельностью восприятия этих работ.

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Нельзя не отметить картины Талгата Татиева, которые поражают многообразием красок и причудливым переплетением форм. Многослойные цветовые комбинации, линии, сплетающиеся в оригинальные очертания, дают чувство полноты и завершенности композиции. Эти работы приглашают зрителя погрузиться в себя, в свои мысли и ощущения, ведь порой цветовые переходы и смешения оттенков могут передать больше эмоций, чем реалистичный сюжет.
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А творчество Мадвакаса Мырзаканова знакомит с тиснением по коже. На выставке представлена необычная карта Казахстана с символикой городов республики.

Бибигуль Нысангалиева представила на суд зрителей панно, выполненные в технике макраме. Сплетения и узлы нитей создают философское полотно «Черное и белое», напоминающее о сочетании в жизни темных и светлых этапов. Игра цветов и вариаций плетения позволяет увидеть в другом панно то летние цветы, то легковесных бабочек.

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Внимание посетителей выставки привлекла и резьба по дереву. Работы, созданные Сагатом Адылхановым, притягивают взгляд не только мастерством обработки природного материала, но и изящными силуэтами цветов и фруктов. Особое внимание вызвала работа в виде мужского жилета.
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«Эта выставка – действительно настоящий калейдоскоп, знакомящий и с разными техниками, и с разными жанрами, и с разными авторами. Это калейдоскоп красок, идей и форм воплощения, которые оставляют после себя флер удовольствия от прикосновения к прекрасному», - отметила исполняющий обязанности заведующего научно-экспозиционным отделом музея Ф.М.Достоевского Алла Белякина.


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