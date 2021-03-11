Выставка в поддержку  женщин с раком молочной железы открылась в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице, во Дворце мира и согласия, проходит выставка работ современных казахстанских и зарубежных художников, приуроченная к Международному женскому дню. По словам организаторов, выставка организована в поддержку женщин с раком молочной железы с той целью, чтобы обратить внимание общественности к этой проблеме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На выставке представлены работы разноплановых художников из Израиля, Италии и Казахстана. Женские образы в искусстве и истории – тонкая грань между миром реальности и фантазии. Женщина – как источник вдохновения и как автор произведений искусства.

Выставка проходит в рамках государственной программы «Рухани жангыру». Организатором выступил Центр современного искусства «KULANSHI».

Среди всех картин в глаза сразу бросается портрет маленькой девочки «Анель». Автор этой работы Саулет Жанибек поделился предысторией картины.

«Написал потрет дочки моего близкого друга. В основном пишу картины в сюрреалистическом направлении. Во время карантина искал новые направления для творчества, так решил начать с портретов. На представленную на выставке работу понадобилось три-четыре дня. Мы руководствовались темой «Сильные женщины», добавили яркое детское пятно. Это сильная, целеустремленная не по годам девочка. Мне кажется, портрет передает ее натуру», - отметил художник Саулет Жанибек.

Еще три картины принадлежат итальянскому художнику Рон ди Сзенсу.

«Предметом его изучения стала техника старых мастеров, потому что он обожает итальянскую живопись. В его творчестве особое место занимает гармония женского образа. Это один из постулатов его творчества», - отметила председатель кураторского совета Центра современного искусства «KULANSHI» Лейла Махат.

Одно из особенных произведений – работа известного художника из Израиля Ханнана Мильнера. Лейла Махат призналась, что все художники воспевают женскую красоту. Но в его работах отражается философия Среднего Востока. Во-вторых, он очень трепетно относится к изображению женщин. Для него важно не просто изобразить женщину, а важно передать настроение.

Сама председатель кураторского совета «KULANSHI» представила пять работ из серии «Женщина в искусстве». По ее словам, работая над этой серии, ей было интересно делать реплики из картин Ренессанса. Однако в ее работах женщины представлены не просто, как модели, которые позируют, а как женщины, которые сами творят.

Отдельное место на выставке отведено картинам художницы из Израиля Ольги Орешниковой, инсталляции казахстанской художницы Софии Тэйдер.

Художники, предоставившие свои работы на выставке, понимают важность программы борьбы против рака молочной железы для сохранения женского здоровья на планете.

Инсталляция представлены из белых, розовых цветов. В целом розовая лента – международный символ организаций и частных лиц, поддерживающих программу борьбы против рака молочной железы.

«В современном мире розовый зачастую ассоциируется с цветом девочек. Розовый – цвет жизни, красоты и здоровья, символизирующий все то, что прямо противоположно раку», - отметили организаторы мероприятия.

Выставка продлится до 20 марта.