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    17:50, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Выставка в честь выдающихся казахских писателей открылась в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В канун всемирного дня писателя в Центральном государственном музее Республики Казахстан открылась выставка «Халық жүрегіндегі қаламгерлер», посвященная юбилеям выдающихся мастеров прозы страны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году исполняется 125-летие со дня рождения Мухтара Ауэзова, 120-летие Габита Мусрепова, Габидена Мустафина, 115-летие Дихана Абилева, Гали Орманова, 110-летие Ади Шарипова и 100-летие Сафуана Шаймерденова и Азильхана Нуршаихова.

    «На выставке представлено более трехсот предметов, среди которых личные вещи писателей - книги, награды, портреты, бюсты, афиши, скульптурные композиции, иллюстрации к произведениям. Также можно ознакомиться с полным собранием материалов о жизни и творчестве прозаиков. К примеру, посетителям будут интересны рукописи на казахском языке арабским шрифтом, редкие издания, фотографии, записные книжки, письма, уникальная коллекция архивных документов, личные листки по учету кадров, членские билеты»,- сообщила руководитель отдела экскурсионного обслуживания Центрального государственного музея РК Бибифатима Бакдаулетова.

    За годы творческой деятельности писателями создано множество произведений, которые обрели известность как в республике, так и за рубежом.

    «Выставка демонстрирует творчество мастеров прозы, внесших неоценимый вклад в развитие национальной литературы. И здесь огромную роль сыграл выдающийся писатель Мухтар Ауэзов, который в 50-х годах завершил четырехтомный роман-эпопею «Путь Абая». В своих произведениях писатели тех времен воспевали любовь к Родине, подчеркивая роль традиций, родного языка в воспитании патриотизма», - отметил на открытии выставки писатель, заслуженный деятель РК Мереке Кулкенов.

    Достижением национальной прозы в 1940-1950 годах также стали произведения Габита Мусрепова «Пробуждённый край», «Солдат из Казахстана», Габидена Мустафина «Миллионер», «Караганда», Дихана Абилева «Друзья-однополчане», «Майра», Гали Орманова «Подъем», Ади Шарипова «Партизанская дочь», Сафуана Шаймерденова «Инеш», Азильхана Нуршаихова «Песня любви», «Годы радости и любви» и многие другие.

    В рамках открытия выставки в государственном музее между учреждениями науки, культуры и искусства города Алматы заключены меморандумы о сотрудничестве.



    Теги:
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