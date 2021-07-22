Выставка «Ұлы дала жауһары» открылась в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках 30-летия Независимости страны и реализации плана мероприятий «Кокшетау – культурная столица Казахстана» в Акмолинском областном историко-краеведческом музее открылась выставка «Ұлы дала жауһары», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

На экспозиции представлены около 300 экспонатов сарматского периода из фондов Атырауского областного историко-краеведческого музея. В их числе уникальные бронзовые котлы, керамическая посуда, оружие, реконструкция археологической находки «Сарматский вождь» и другие уникальные предметы, найденные на территории Атырауской области.

В ходе мероприятия проведена презентация научного каталога археологических коллекций из фондов музея, изданного на пяти языках, а также подписан меморандум о сотрудничестве между историко-краеведческими музеями Акмолинской и Атырауской областей.

В день открытия выставку посетили автор реконструкции экспоната «Золотой человек», деятель культуры Казахстана Крым Алтынбеков, научный руководитель археологических раскопок курганов Миялы, кандидат исторических наук Марат Касенов, доктор исторических наук, профессор Жамбыл Артыкбаев, ученые и представители общественности города Кокшетау.

Участников и гостей мероприятия приветствовала руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитова.

«Сегодня выставка проходит под эгидой 30-летнего юбилея Независимости. Для Кокшетау, признанного в этом году культурной столицей, это уникальное событие, которое дает возможность дальнейшего продвижения значимых проектов историко-культурного значения. Данное мероприятие станет первым большим совместным проектом в рамках подписанного меморандума между организациями культуры Акмолинской и Атырауской областей. Желаю всем плодотворной работы, успешной реализации новых проектов на благо процветания нашего суверенного Казахстана», - отметила Айгуль Сабитова.

Жители и гости областного центра могут посетить выставку на бесплатной основе до конца июля.