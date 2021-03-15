Выставка традиционных музыкальных инструментов пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Центральный государственный музей Республики Казахстан в преддверии праздника Наурыз открывает выставку «Бабадан қалған сырлы әуен», приуроченную к 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На выставке будут представлены композиции на основе фондовой коллекции казахских традиционных музыкальных инструментов.

Особое место в музыкальной культуре занимают такие музыкальные инструменты, как домбыра, кобыз, шертер, жетыген, асатаяк, сыбызгы, кос сырнай, керней, дауылпаз и другие, которые можно разделить на следующие основные пять групп: струнные, щипковые, духовые, ударные, язычковые.

В фондах музея хранятся около 200 музыкальных инструментов. Часть из них будут представлены на выставке: струнные - жетіген, шертер, қобыз; духовые - сыбызғы, сазсырнай; язычковые - шанкобыз; ударные - асатаяқ, тұяқ, қоңырау и др.

По словам заведующей отделом фондов ЦГМРК Маржан Жусуповой, музыкальное искусство во все времена занимало значительное место в жизни казахского народа. Особое место на выставке займет «душа казахского народа» - домбыра.

«Вниманию посетителей и гостей выставки будут представлены богато инкрустированная домбыра Дильды Алшынбайкызы - супруги великого Абая. Предполагается, что домбру подарил ей сам Абай. Дильда сама была музыкальной женщиной, это качество у нее проявлялась с детства. Среди мемориальных экспозиций у нас есть домбыра Куляш Баисеитовой переданной ее матерью. Также институтом геологии академии наук нам былапередана в дар домбыра Каныша Сатпаева. Ему эту домбыру когда- то подарил его товарищ и в свое свободное время Каныш Сатпаев постоянно играл на ней. Кроме того, есть инструменты других выдающихся деятелей науки и культуры Казахстана, таких, как Амре Кашаубаев, Жаяу Муса, М. Ержанов, Е. Умирзаков, К.Аманжолов, Ж. Молдагалиев, А. Джангильдин, У. Жанибеков и другие», - рассказала Маржан Жусупова.

Наряду с музыкальными инструментами экспонируются концертные аксессуары, а также предметы изобразительного искусства. Выставка продлится целый месяц.