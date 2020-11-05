Выставка театрального художника Баграмова пройдет в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Выставка работ карагандинского художника Игоря Баграмова откроется 6 ноября в фойе русского драматического театра. Все живописные полотна посвящены театральным актёрам. Выставка организована в честь 90-летия театра имени К. С. Станиславского, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Игорь Баграмов известен далеко за пределами Караганды. По образованию он театральный художник, но сегодня известен и как скульптор, график, акварелист. Часть своей жизни живописец посвятил искусству сценографии, работая в Карагандинском государственном театре имени К. С. Станиславского. И до сих пор на сцене театра идут в его оформлении спектакли «Без вины виноватые» А. Островского, «Где? В Караганде!» В. Рыжкова, «Ночь ошибок» О. Голдсмита, «Щелкунчик» А. Большаковой.

Работа над спектаклями и послужила источником вдохновения для художника, который в процессе общения с актёрами создал галерею их портретов. Они предстанут перед зрителями и в образах персонажей спектаклей, и такими, какие они есть в жизни.

По завершении выставки Игорь Баграмов планирует подарить портреты актёрам театра имени К. С. Станиславского.