Выставка театрального художника Баграмова пройдет в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Выставка работ карагандинского художника Игоря Баграмова откроется 6 ноября в фойе русского драматического театра. Все живописные полотна посвящены театральным актёрам. Выставка организована в честь 90-летия театра имени К. С. Станиславского, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
Игорь Баграмов известен далеко за пределами Караганды. По образованию он театральный художник, но сегодня известен и как скульптор, график, акварелист. Часть своей жизни живописец посвятил искусству сценографии, работая в Карагандинском государственном театре имени К. С. Станиславского. И до сих пор на сцене театра идут в его оформлении спектакли «Без вины виноватые» А. Островского, «Где? В Караганде!» В. Рыжкова, «Ночь ошибок» О. Голдсмита, «Щелкунчик» А. Большаковой.
Работа над спектаклями и послужила источником вдохновения для художника, который в процессе общения с актёрами создал галерею их портретов. Они предстанут перед зрителями и в образах персонажей спектаклей, и такими, какие они есть в жизни.
По завершении выставки Игорь Баграмов планирует подарить портреты актёрам театра имени К. С. Станиславского.
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