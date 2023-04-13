Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Выставка старинных карт Казахского государства открылась в Брюсселе

Автор:  
Арнур Рахимбеков
13 Апреля 2023, 08:22
Выставка старинных карт Казахского государства открылась в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В среду в Европейском парламенте открылась выставка «Исторические карты отражают связи Европы с Центральной Азией и остальным миром», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и ЕС при поддержке депутата Европарламента Андриса Америкса, входящего в состав делегации Европарламента по отношениям со странами Центральной Азии.

photo

Так, в европейской столице представлены карты, составленные в XVI-XIX веках и первоначально напечатанные на территории современных Бельгии, Нидерландов, Франции, Германии, Великобритании.

photo

Около 1,5 тысячи подобных карт были собраны казахстанским учёным, директором Института современных исследований Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва Мухит-Ардагером Сыдыкназаровым и опубликованы в его книге «Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории: Казахское государство на европейских и американских картах XVI–XIX веков», которая ранее вышла в Брюсселе. Сам автор исследований также присутствовал на открытии выставки.

Место издания книги М.Сыдыкназарова было выбрано в связи с особой ролью бельгийских картографов указанной эпохи в распространении в Европе географических сведений о Центральной Азии и других регионах мира.

Посол РК в Бельгии Маргулан Баймухан отметил, что Посольство Казахстана поддержало эту инициативу, поскольку она основана на важном исследовании, отражающем исторические основы прочного партнерства, которого установлено сегодня между независимым Казахстаном и ЕС.

photo

«Данное исследование раскрывает важный исторический фундамент тех отношений сотрудничества и партнёрства, которые складываются сегодня между Казахстаном и Европейским союзом», – подчеркнул казахстанский дипломат.

Первые посетители выставки, среди которых были депутаты и сотрудники Европейского и бельгийского парламентов, представители общеевропейских институтов, дипломатического корпуса, научно-исследовательских центров и общественных организаций, отметили, что её открытие является важным событием, способствующим дальнейшему распространению ценных исторических сведений и материалов, отражающих ранние связи между народами Европы и казахами.

photo

photo

На церемонии открытия выставки также присутствовали депутаты Европейского парламента, сотрудники Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий, члены дипломатического корпуса, журналисты, эксперты и другие гости.

Депутат Европарламента Карстен Лукке рассказал МИА «Казинформ», что знание культуры и истории поможет гражданам ЕС и Казахстана выстраивать правильную политику сегодня.

«Безусловно, важно постоянно содействовать углублению наших знаний друг о друге, особенно нашей молодёжи. Для европейцев интересно открытие Казахстана и Центральной Азии, в том, также с исторической перспективы того, как мы в Европе воспринимали Центральную Азию и Казахстан ранее. Я поздравляю Казахстан и ЕС с 30-летием дипломатических отношений и желаю их дальнейшего успешного развития», – сказал на открытии выставки член Европейского парламента К.Лукке.

Экспозиция открыта до конца недели для членов и посетителей Европарламента в его основном здании в Брюсселе.


Внешняя политика Казахстана   МИД РК   История Казахстана   Евросоюз   Бельгия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Какой будет погода в период посевной в СКО
Какой будет погода в период посевной в СКО
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
В Посольстве Казахстана в Бельгии состоялась очередная встреча соотечественников
В Посольстве Казахстана в Бельгии состоялась очередная встреча соотечественников
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1