Выставка «Сделано в Казахстане» прошла в Астрахани

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Строительная продукция атырауских товаропроизводителей будет использована при реализации крупных проектов в Астраханской области. Кроме того, российские предприниматели намерены закупать у коллег из соседней области пищевую продукцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Таковы предварительные итоги участия делегации атырауских товаропроизводителей в выставке «Сделано в Казахстане», прошедшей в городе Астрахани РФ. Всего из Атырауской области в ней приняли участие 20 субъектов бизнеса, осуществляющих деятельность в различных отраслях экономики.

«Продукция атырауских товаропроизводителей вызвала большой интерес у бизнесменов и жителей Астраханской области. К примеру, ТОО «Карат» заключен договор на поставку консервов с российской компанией «Мираж», представляющей торговую сеть в Астраханской области. Также товариществом на данный момент ведутся переговоры с ТОО «ДиЭл» по открытию дилерской сети в Астрахани. Кроме того, компания «Мираж» ведет переговоры с атырауским производителем «Асыл агро» на поставку колбасных изделий и консервированной продукции. Учитывая богатый опыт в строительстве и монтаже металлоконструкций, ТОО «Инстальком» было предложено участвовать в крупных строительных проектах Астраханской области, а трубы завода «Шеврон» астраханцы планируют использовать в сфере ЖКХ», - рассказал директор палаты предпринимателей Атырауской области Абдолла Идресов.

Вызвала интерес у астраханских бизнесменов и продукция ТОО «Бум-2020». Экологически чистую бумажную упаковку выразили готовность закупать предприниматели, работающие в сфере ресторанного бизнеса. Интерес у рядовых посетителей выставки вызвали павильоны с трикотажной продукцией ТОО «Онерпаз» и пледами ТОО «Каспий лана». За дни выставки были реализованы выставочные экземпляры на сумму свыше полумиллиона тенге.

Подытоживая итоги выставки, организаторы отметили, что в комплексной работе по экспорту казахстанских товаров и услуг на российский рынок, с учетом ключевого логистического фактора, значительный потенциал имеет продвижение отечественной продукции в российские приграничные регионы. «Принимая во внимание информацию о потребностях данных регионов, казахстанские предприниматели способны занять свободные ниши и эффективно наращивать темпы экспорта. В связи с этим проведение аналогичных мероприятий в других приграничных регионах России, в первую очередь, Омской, Новосибирской, Челябинской областях, будет продолжено», - говорит Абдолла Идресов.

Организаторами мероприятия выступили Министерство по инвестициям и развитию РК, НПП РК «Атамекен» при поддержке руководства Астраханской области. Кроме Атырауской свою продукцию представили товаропроизводители Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей.