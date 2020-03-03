Выставка роботов прошла в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее прошла выставка робототехники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В инфоцентре сообщили, что во Дворце творчества детей и молодежи прошла выставка детского научно-технического творчества, робототехники, моделирования и программирования, где были представлены уникальные экспонаты, собранные руками юных инженеров. Образовательная робототехника призвана привить подрастающему поколению интерес к инженерии, и является, своего рода, интеграцией информатики, математики, физики, черчения, технологии и естественных наук.

В конкурсе приняли участие учащиеся 64 городских школ, в которых работают кружки робототехники, сельских школ и ребята, посещающие клуб «Роботрек» в Дворце творчества детей и молодежи. Всего на выставке представлено около 130 проектов, каждый из которых уникален. Количество желающих принять участие в выставке и поделиться своими умениями в робототехнике с каждым годом увеличивается, а работы становятся всё интереснее. В этом году участие в выставке приняли около 160 ребят. Самому юному участнику выставки – 5 лет, самые старшие – учащиеся 11 классов.

«Эту выставку мы проводим ежегодно на протяжении шести лет. Каждый год у нас участвуют практически все школы города, а также сельские школы и ребята, посещающие Дворец творчества детей и молодежи. Сегодня на выставке представлены модели из разделов «робототехника», «программирование», «3D-моделирование» и другие», – рассказала методист отдела образования Альфия Нигматулина.

Так как выставка подразумевает еще и конкурс, участникам предстояло защитить свои проекты. Членами жюри, в состав которого вошли преподаватели ГУ им. Шакарима и электротехнического колледжа, оценивалась презентабельность модели, уникальность проекта, масштабность, сколько сил вложено в разработку робота, его практическая значимость и непосредственно защита проекта.

Победители конкурса представят Семей на областном IT-форуме.