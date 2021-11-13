Выставка рисунков «Мир глазами детей» прошла в Тегеране
ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - 12 ноября 2021 года Посольство Республики Казахстан в Исламской Республике Иран по инициативе и при поддержке Общественного благотворительного фонда «Ayalgan Alaqan» организовало выставку рисунков казахстанских детей с ограниченными возможностями «Мир глазами детей» в художественной галерее Зарна в Тегеране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Посольства РК в Иране.
На выставке были представлены детские рисунки, предоставленные казахстанским общественным благотворительным фондом «Ayalgan Alaqan», руководителем которого является Рада Хайрушева.
Основная цель выставки, приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан - продемонстрировать безграничные возможности особых детей, их добрые мечты и страсть к жизни.
Выставку посетили иранские деятели искусства и науки, деловые круги и представители казахской диаспоры в Иране. Присутствовавшие на мероприятии доктор юридических наук, профессор Сайед Хасан Амин, скульптор Фатеме Асади и другие иранские деятели отметили, что произведения казахстанских детей ярко выражают их широкое мировоззрение.
- Очередная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Нур-Султане
- Сенаторы обсудили вопросы переселения на выездном совещании в СКО
- Вакцинация детей старше 12 лет: ответы на вопросы казахстанцев
- Прибор для борьбы с коронавирусом презентовали ученые Узбекистана
- Достижения Казахстана за 30 лет независимости обсудили в нидерландском институте Клингендаль
- Вакцинировать подростков только с письменного согласия родителей поручил Ералы Тугжанов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана