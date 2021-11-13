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Выставка рисунков «Мир глазами детей» прошла в Тегеране

13 Ноября 2021 18:51
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Выставка рисунков «Мир глазами детей» прошла в Тегеране

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - 12 ноября 2021 года Посольство Республики Казахстан в Исламской Республике Иран по инициативе и при поддержке Общественного благотворительного фонда «Ayalgan Alaqan» организовало выставку рисунков казахстанских детей с ограниченными возможностями «Мир глазами детей» в художественной галерее Зарна в Тегеране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Посольства РК в Иране.

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На выставке были представлены детские рисунки, предоставленные казахстанским общественным благотворительным фондом «Ayalgan Alaqan», руководителем которого является Рада Хайрушева.

Основная цель выставки, приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан - продемонстрировать безграничные возможности особых детей, их добрые мечты и страсть к жизни.

Выставку посетили иранские деятели искусства и науки, деловые круги и представители казахской диаспоры в Иране. Присутствовавшие на мероприятии доктор юридических наук, профессор Сайед Хасан Амин, скульптор Фатеме Асади и другие иранские деятели отметили, что произведения казахстанских детей ярко выражают их широкое мировоззрение.


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#Культура   #Иран   #Общество   #30 лет Независимости   #Искусство  
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