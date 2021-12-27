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Выставка работ живописца Владимира Проценко пройдет в Караганде

27 Декабря 2021 21:18
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Выставка работ живописца Владимира Проценко пройдет в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Выставка «Караганда: четыре сезона» известного карагандинского живописца и члена Союза художников РК Владимира Проценко пройдёт не в первый раз. Название то же, а вот картины будут новые. В галерее «Алтын Гасыр» выставят 28 работ заслуженного деятеля культуры РК за последний год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Все полотна выполнены в стиле импрессионизма и посвящены шахтерской столице. Тихие улочки и оживленные городские проспекты, исторические здания и недавно возведенные дома, меняющаяся в зависимости от сезона карагандинская природа – все это нашло отражение в картинах Владимира Проценко.

Кроме картин, на выставке будут представлены наборы открыток и магниты – это продолжение серии «Караганда в живописи».

«Новинка экспозиции – магнитики. Они напечатаны на холсте очень близко к оригиналу», – рассказал автор.

Художник Владимир Проценко – участник международных, зарубежных, республиканских и областных художественных выставок. Его работы находятся в собраниях художественных музеев Москвы, Нур-Султана, Караганды, в частных коллекциях России, Украины, США, Израиля, Канады, Ватикана, Китая и др.

Он автор более 30 работ, выполненных для резиденции Президента РК. Картины мастера украшают здания Парламента, Правительства, многие Министерства и ведомства Казахстана.

Вернисаж «Караганда: четыре сезона» состоится 28 декабря в 16:00.

Экспозиция продлится до 16 февраля.

Время работы галереи «Алтын Гасыр» – с 10:00 до 18:00.


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#Карагандинская область   #Культура   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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