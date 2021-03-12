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    22:22, 11 Март 2021 | GMT +6

    Выставка работ особых детей открылась в Нацмузее РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном музее Республики Казахстан открылась выставка национальных сувениров, картин и поделок «Көктем симфониясы», посвященная празднику Наурыз. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу музея.

    Цель выставки – приобщение подрастающего поколения к культуре и традициям казахского народа, развитие творческих способностей, проявление интереса к декоративно-прикладному искусству. Оказание общественной поддержки особым детям через популяризацию изобразительных и ремесленных изделий.

    На выставке представлены картины из бисера, национальные сувениры (верблюд, юрта, Алтыбакан, куклы и многое другое) от мастерской по выпуску национальных сувениров ручной работы Общественного фонда «Үнсіз әлем – Безмолвный мир» по поддержке инвалидов по слуху. Авторами изделий являются дети с особыми образовательными потребностями столичной Специальной школы-интерната №1 , Центра социального обслуживания «Шарапат» акимата г. Нур-Султан, а также работники мастерской по выпуску национальных сувениров ручной работы Общественного фонда «Үнсіз әлем – Безмолвный мир» по поддержке инвалидов по слуху.


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