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Выставка работ из дерева и кожи развёрнута на двух участках в Атырау

20 Ноября 2022, 17:52
Выставка работ из дерева и кожи развёрнута на двух участках в Атырау
20 Ноября 2022, 17:52

Выставка работ из дерева и кожи развёрнута на двух участках в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау голосующие на внеочередных выборах Президента на двух избирательных участках имеют возможность полюбоваться выставкой поделок из кожи и дерева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для избирателей, голосующих на участках №251, 252, расположенных в средней общеобразовательной школе №39 микрорайона Жулдыз города Атырау, представлена выставка 20 лучших работ школьников. На выставке можно увидеть изделия из дерева и кожи местных ремесленников Нұрсұлтана Қалиева, рукодельные работы для приданого Айнұр Меңдібай.

«Пришедшие на голосование с удовольствием знакомятся с нашими выполненными в национальном стиле изделиями. Покупают то, что им понравилось. Главная цель выставки – популяризация национального искусства, знакомство с работами местных ремесленников. В нашем районе жители принимают активное участие в выборах, что очень радует», - рассказала учитель средней общеобразовательной школы №39 Рита Мұқанова.
Для проведения выборов в регионе создан 261 участок.

Ранее сообщалось, как голосуют нефтяники Тенгизского месторождения, а также на Кашагане.

Согласно данным областных комиссий и городов республиканского значения, по состоянию на 16:05 20 ноября бюллетени получили 62,34% от общего количества граждан, включенных в списки. По Атырауской области – 60,87%.


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