Выставка проектов «Лучшие инновационные стартапы» прошла в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «Creative Jastar» состоялась встреча участников конкурса «Лучшие инновационные стартапы» с депутатом маслихита, а также с представителями НПП Атамекен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на общественный фонд «Қазақстан жастар фракциясы».

К 30-летию Независимости Республики Казахстан совместно с Общественным фондом «Фракция молодежи Казахстана» и молодежным крылом «Jas Otan» при поддержке управления общественного развития при акимате города Алматы стартовал проект «Creativе jastar», а также выставка проектов участников конкурса «Лучшие инновационные стартапы». С проектами участников конкурса ознакомились депутат Алматинского городского маслихата от партии «Nur Otan» Кайрат Кудайберген, директор Алмалинского районного филиала Палаты предпринимателей города Алматы Темирлан Мадиев, а также руководитель отдела нефинансовой поддержки предпринимательства Абзал Омирбай.

Лучшие 25 конкурсантов, прошедшие несколько этапов отбора защитили свои проекты в 12 номинациях перед жюри, экпертами и спонсорами конкурса. В ходе мероприятия были представлены 25 лучших проектов из 500, направленных на развитие инновационного потенциала молодежи, а также на развитие креативной экономики нашей страны. Были представлены проекты по производству стоматологических и медицинских тренажеров, проекты по борьбе с экологической ситуцией в городе, инновационная система умный дом, проет по производству бризера для очищения воздуха в помещении, разработка мобильного приложения для информирования о предстоящих мероприятиях, создание центра для особенных людей , проеты по развитию туризма в стране.

Кроме того, в выставке приняли участие потенциальные инвесторы и спонсоры с целью дальнейшей реализации их стартап проектов.