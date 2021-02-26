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Выставка, посвященная 175-летию Жамбыла, проходит в Нур-Султане

Автор:  
Акбота Кузекбай
26 Февраля 2021, 16:52
Выставка, посвященная 175-летию Жамбыла, проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выставка, посвященная 175-летию поэта Жамбыла, проходит в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В новом здании государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева в столице стартовали мероприятия в честь юбилея казахского поэта. В мероприятии принимают участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, министр культуры и спорта, депутаты и общественные деятели.

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Гости мероприятия ознакомились с экспозицией музея Жамбыла Жабаева, организованной в фойе нового театра.

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На выставке представлены личные вещи Жамбыла, среди них можно увидеть чапаны, очки, а также документы поэта портреты, книги, посвященные акыну.

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В этом году в рамках 30-летия Независимости отмечается 175-летие поэта Жамбыла Жабаева.

Ранее Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев с участием общественных деятелей торжественно возложил цветы к памятнику казахскому поэту Жамбылу в столице.

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