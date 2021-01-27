Выставка петербургского фотохудожника Сергея Ларенкова «Блокадный альбом» проходит в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Памятные мероприятия, посвященные 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда, проходят в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала заведующая литературной частью Жамбылского областного русского драматического театра Ольга Махиня, в рамках госпрограммы «Рухани жангыру» и республиканского проекта «Великая Отечественная: взгляд из ХХІ века» артисты театра приняли участие в памятных мероприятиях.

«27 января исполняется 77 лет со дня снятия блокады города Ленинграда. Накануне годовщины исторического события, а также 175-летия великого акына Жамбыла Жабаева, в Таразе открылась выставка известного петербургского фотохудожника Сергея Ларенкова «Блокадный альбом», - рассказала Ольга Махиня. - Официальным гостем мероприятия стал Алексей Коропченко, руководитель представительства Россотрудничества в Казахстане, директор Российского центра науки и культуры в Казахстане г. Нур-Султана. Выставка торжественно открылась в Областном центре «Жамбыл дарыны». Организаторами выступили Российский центр науки и культуры и координатор программы «Живая классика» в Казахстане Ольга Сагандыкова».

«Выставка «Блокадный альбом» – это важная часть нашего масштабного проекта «Великая Отечественная: взгляд из XXI века», - сказал на открытии Алексей Коропченко. - Она экспонировалась во многих городах страны, её увидели десятки тысяч казахстанцев. Мы чувствуем и понимаем, что и здесь, в Таразе, у молодого поколения есть потребность ощутить и осмыслить меру тяжёлых испытаний, вынесенных нашими народами в годы Великой Отечественной войны. Хочу отметить большой интерес к выставке жителей вашего города. Люди посещают, смотрят, мысленно возвращаясь к героическим страницам истории России и Казахстана».

Руководитель представительства Россотрудничества в Казахстане выразил признательность организаторам выставки, которая будет экспонироваться на разных площадках областного центра.

«Коллектив Жамбылского областного русского драматического театра с энтузиазмом отозвался на предложение принять участие в этом мероприятии. Наши артисты показали отрывок из спектакля Александра Вампилова «Не покидай меня». Была исполнена музыкальная композиция «Агитбригада» - «Ленинградцы - гордость моя!», поставленная режиссером театра отличником культуры Республики Казахстан Ольгой Избасаровой. Никого не оставило равнодушным проникновенное исполнение нашими артистами военно-патриотической песни «Алия» - рассказала заведующая литературной частью театра.

Главной идеей мероприятия было создать обстановку «погружения» в героическую эпоху, чтобы каждый посетитель прочувствовал всю значимость событий тех героических времен. Этому способствовала и выставка, на которой было представлено более 20 уникальных фотографий и художественных коллажей известного петербургского фотохудожника Сергея Ларенкова, и экспозиция подлинных экспонатов времен Великой Отечественной войны. Экспонаты разрешалось трогать руками, что вызывало неподдельный трепет у посетителей выставки.

«Это частный бесплатный Музей боевой славы, который создал известный в городе шоумен, ведущий общегородских мероприятий, волонтер Михаил Платов, он рассказал гостям выставки о каждом экспонате, - продолжила спикер. – О письме фронтовику от жены - с этим письмом за пазухой солдат шел в бой. О сделанном руками бойца портсигаре. О кинокамерах, которые устанавливались на самолетах, – ими были отсняты кадры боёв, велась хронология военных сражений. Каска, пробитая пулей в боях подо Ржевом. Баян, прошедший всю войну и не раз согревавший сердца измученных и уставших в боях солдат. Часы немецкого офицера, разбитые и остановившиеся в момент, когда его настигло справедливое возмездие. Телефон, позволявший в полевых условиях установить связь. Лампа, под светом которой, вероятно, решались важные боевые задачи. Магазин от патронов, пилотка, бескозырка, шлем летчика, гильзы, документы, наградные листы... Даже боевое знамя! И, конечно же, репродуктор 1941 года выпуска, из которого 80 лет назад звучал голос Левитана, объявлявшего о начале войны. А спустя пять лет кто-то слушал с ликованием весть о том, что война закончилась полной победой Советского Союза!».

Спикер отметила, что идея создания отдельной большой экспозиции музея, посвященной Великой Отечественной войне, возникла у Михаила Платова год назад, в преддверии празднования 75 годовщины Победы. А его голос жители Тараза знают по мероприятиям, проводимым в областном центре в честь Дня Победы.

Напомним, в честь легендарного акына-импровизатора Жамбыла Жабаева названа Жамбылская область. Казахского акына знал весь Советский Союз. Бессмертное творение Жамбыла «Ленинградцы, дети мои!», посвященное защитникам блокадного города, является сокровищем национальной культуры. По воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной войны, находившихся среди участников героической обороны Ленинграда, в то страшное время стихи Жамбыла, посвященные ленинградцам, стали большой моральной поддержкой.