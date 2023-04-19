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Выставка открыток и значков открылась в Семее

Автор:  
Гульмира Байзакова
19 Апреля 2023, 03:48
Выставка открыток и значков открылась в Семее Фото: музей Ф.М. Достоевского

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского в Семее открылась выставка «Не мелочи– география, природа и искусство в открытках и значках», передает МИА «Казинформ».

Открытки не редко становятся экспонатами музейных выставок. Но, как правило, это те экземпляры, которые посвящены поздравлениям с праздниками – Новым годом, 8 Марта или Днем рождения. На новой выставке «Не мелочи» семейский музей Достоевского решил показать другие открытки – те, с которых началась почтовая жизнь иллюстрированных карточек. Почтовые службы всего мира долго сопротивлялись введению открыток. И только в 1869 году в Вене была издана первая «карточка для корреспонденции», на которой был напечатан вид на Женевское озеро. С этой первой открытки началась традиция не только отправлять по почте карточки, но и печатать на них виды городов и пейзажей. Эти открытки коллекционеры до сих пор так и называют – видовые. Они-то и стали одной из главных тем выставки «Не мелочи», где представлены открытки с видами городов, в которых бывал Ф. Достоевский, а также карточки, знакомящие с городами Казахстана и мира.

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Фото: музей Ф.М. Достоевского
Отдельная тема – наборы открыток о Семее. Впервые представлены сразу все наборы видовых открыток о городе, которые были изданы в ХХ веке. Есть среди экспонатов – письма семейчан, которые в далеком детстве переписывались с ровесниками из-за рубежа и обменивались открытками.
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Фото: музей Ф.М. Достоевского

Помимо этого, на выставке экспонируются открытки с репродукциями шедевров живописи, а также обширная коллекция значков. В том числе – значки из ситалла, уникального материала с повышенной термостойкостью и твердостью. И хотя патент на изготовление таких значков у СССР купили Япония, Италия, Франция и США, из-за дороговизны производства их так и не стали выпускать ни в одной другой стране мира. Также посетители выставки могут увидеть значки, которые дарили первым пассажирам самолета Ту-154, впервые приземлившегося в аэропорту Семея в 1975 году.

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Фото: музей Ф.М. Достоевского

«Такие небольшие предметы, как открытка или значок – на самом деле совсем не мелочи. Каждый из них рассказывает о том или ином периоде истории, о каком-то интересном событии или произведении искусства. И вроде бы на каждой открытке размещен минимум информации, но при этом они сделали для просвещения и расширения кругозора не меньше, чем учебники и энциклопедии, и до сих пор остаются интересными и актуальными», - пояснила и.о. заведующего научно-экспозиционного отдела литературно-мемориального музея Достоевского Алла Белякина.

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Фото: музей Ф.М. Достоевского
На выставке представлено около 700 открыток и более 200 значков. Также здесь можно полистать редкое крупноформатное издание Атласа мира, чтобы при желании уточнить для себя какие-то географические вопросы, возникающие при знакомстве с видовыми открытками. А для того, чтобы можно было подробнее рассмотреть все мелкие детали значков, предоставляются лупы.
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Фото: музей Ф.М. Достоевского




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