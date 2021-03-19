Выставка отечественных ковров проходит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В центральном Государственном музее РК открылась выставка «Масатыдай құлпырған» на основе отреставрированных ковров и ковровых изделий из фондов музея. За тринадцать лет это первая выставка отечественных ковров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На выставке впервые будет представлена ранее не выставлявшаяся и имеющая высокую художественно-историческую значимость уникальная коллекция традиционных казахских ковров южных, северных и западных регионов Казахстана.

«Выставка отреставрированных ковровых изделий приоткрывает секреты профессионального мастерства художников-реставраторов музея, которые поддерживают целостность памятников истории и культуры с момента их поступления в музей и на долгие годы сохраняют уникальные предметы культурного наследия. От того, как поставлена реставрационная работа зависит дальнейшее состояние хранящихся предметов. В нашем музее с 1986 года функционирует отдел реставрации. В настоящее время в отделе работают 8 высококвалифицированных художников- реставраторов высшей категории по направлениям- живопись, графика, керамика, ткани, коврово-войлочные изделия, дерево, кожа, кость и металл. Все они прошли обучение и стажировку в Москве, Санкт-Петербурге и в Турции. Имеют большой стаж работы», - рассказала на открытиb выставки руководитель отдела реставрации ЦГМ РК Шолпан Турсынбаева

На выставке представлены из ручной работы около 13 ворсовых ковров. Это также баскуры и коржын. Все изделия несут историю первой и второй половины XX века. Самому древнему ковру на выставке 87 лет. Изготовлен он в 1934 году в южно-казахстанской области.

«В ворсовых коврах обычно элементы повторяются. Здесь широкий бордюр, в основном символика красного цвета, который символизирует здоровье, красоту и плодородие. Казахи кочевой народ и именно тканый ковер являлся самым востребованным. Потому что, в те времена он оберегал народ от холода и зноя. Как известно они бывают настенные и напольные», - рассказали в госмузее.

По словам Шолпан Турсынбаевой, ковры в фонд музея приносят сами люди. Также это результат экспедиции. Каждый ковер находится в реставрационных мастерских около трех месяцев. Реставраторы работают над восстановлением многочисленных утрат ворса ковров. Коллекция госмузея насчитывает около 300 ворсовых ковров. Сегодня на выставке представлены только уникальные.

«Также в фонде музея имеются ковры из войлока - текемет, түскиіз. Все ковры в музее ежегодно проходят обработку. Ежеквартально осматриваются и отбираются те ковры, которые требуют время от времени реставрации. На изготовление ковра вручную, уходит как минимум три месяца, если изготавливают его несколько мастериц. А если один человек, то - до одного года и больше времени. К сожалению, нынешняя молодежь не ткет ковры. Сейчас у нас заводские ковры. Это такая трудоемкая работа, и мастеров в этом деле очень сложно найти», - добавила Шолпан Турсынбаева.

Выставка отечественных ковров в государственном музее продлиться целый месяц.