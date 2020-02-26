Выставка об отце Абая Кунанбае Оскенбайулы открылась в Семее

CЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее открылась выставка о Кунанбае Оскенбайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской инфоцентр.

В Государственном заповеднике-музее Абая «Жидебай-Борили» открылась выставка «Көрегенді көсем, парасатты шешен, ел қамқоры - Құнанбай», посвященная 175-летию Абая. Главная цель мероприятия - познакомить посетителей музея не только с творчеством Абая, но и рассказать о жизни и деятельности его отца Кунанбая Оскенбайулы.

Кунанбай Оскенбайулы был бием, ага-султаном и видным общественным деятелем. Его отец Оскенбай Ыргызбайулы также был авторитетным властителем из рода тобыкты. Кунанбай сначала управлял небольшим аулом, а затем был избран волостным управляющим и управлял родом тобыкты. Со временем стал старшим авторитетным султаном. О судьбе его как нельзя точно рассказывают исторические экспонаты, собранные в фондах музея и представленные на сегодняшней выставке.

Вниманию посетителей представлены личные вещи Кунанбая, к примеру, его серебряный пояс и головной убор - такия. Всего в экспозиции около 70 экспонатов.«Сегодня мы проводим выставку в честь 175-летнего юбилея Абая и говорим о его отце – великом бие и видном общественном деятеле Кунанбае. Здесь представлено много экспонатов, отражающий быт того времени. Личные вещи Кунанбая Оскенбайулы и архивные публикации о нем в различных книгах. Эта выставка позволит подрастающему поколению еще ближе познакомиться с историей казахского народа, жизнью и творчеством Абая и как можно больше узнать об его отце», –рассказала ведущий научный сотрудник музея Нурсулу Санакбеккызы.

В рамках торжественного открытия выставки также прошла презентация книги академика Ерлана Сыдыкова «Кунанбай».«Эта книга повествует о жизни Кунанбая Оскенбайулы. Во всех учебных заведениях города проходит ее презентация. Эта книга повествует о жизни Кунанбая и знакомит читателей с историей того времени. Ее очень полезно будет почитать и подрастающему поколению», – сообщил заместитель директора по связям с общественностью музея имени Абая Турдыкул Касенулы.На открытии посетителям музея также были представлены музыкальные номера в исполнении городских артистов. Посетить выставку семейчане и гости города смогут в течение года.

Фото: Инфоцентр г. Семея