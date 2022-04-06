Выставка о космосе откроется в карагандинском музее

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Пластинку с речью первого космонавта Юрия Гагарина, фотографии с автографами астронавтов и военную форму первого казахстанского покорителя космоса Токтара Аубакирова можно будет увидеть в Карагандинском областном историко-краеведческом музее. С 7 апреля и до конца месяца здесь будет проходить выставка «Космос. Космонавты. Караганда – космическая гавань», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Фонды областного музея хранят много удивительных материалов, связанных с развитием космонавтики. Это фотографии космонавтов и космических экипажей с места их приземления, коллекции филателии, нумизматики, фалеристики, даже тюбики с космической пищей, которые были переданы в дар Караганде российским музеем космонавтики из Королёва.

Многие экспонаты попадают в фонд благодаря акции «Дар музею». Так, в 2019 году воспитанники студии «Пластика и движение» приняли в ней самое деятельное участие. Они передали юбилейные монеты, марки, почтовые конверты и значки на тему космоса.

«Не остаётся равнодушным и старшее поколение карагандинцев. Житель нашего города Виктор Лавецкий долгие годы работал в Жезказгане и неоднократно встречался с космонавтами, приземлявшимися на территории Карагандинской области. Он подарил нашему музею мини-плакаты с космонавтами и датами их полётов, книги, фотоматериалы с места приземления спускаемых аппаратов космических кораблей и конверты с автографами космонавтов. В том числе уникальный и ценный экспонат – гибкую пластинку с речью Юрия Гагарина до и после полёта», – сказала старший научный сотрудник отдела фондов Динара Сәкімбай.

Помимо этого, в музее хранится полотнище с гербом города Караганды, побывавшее на космической орбите. В космос его с собой взял экипаж «Союза ТМА-12М». В 2014 году аппарат пилотируемого корабля благополучно приземлился в районе Жезказгана. Полотнище с автографами космонавтов подарили музею на 80-летие Караганды.

Есть в фондах и костюмы космонавтов, сшитые специально для театральной постановки «Район посадки неизвестен».

Посетители выставки смогут потрогать заинтересовавшие их «космические» предметы и сделать с ними фото на память.

Проект «Парад экспонатов» посвящён 90-летию областного историко-краеведческого музея. В течение года каждый месяц тут будут проходить тематические выставки из музейных хранилищ.