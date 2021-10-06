Выставка «Нефть и газ» KIOGE-2021 проходит в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане с 5 по 7 октября проходит выставка «Нефть и газ» KIOGE-2021, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выставка KIOGE посвящена более чем 13 разделам, среди которых нефтедобыча, геофизические работы, инжиниринговые услуги, строительство, неразрушающий контроль и техническая диагностика.

«Выставка является очень важным мероприятием как с точки зрения привлечения каких-то новых технологий в нашу страну, так и с точки зрения обретения контактов между нашими предприятиями. Здесь руководители крупных нефтегазовых организаций, сервисных предприятий Казахстана, которые благодаря выставке смогут найти новые контакты, новые связи обрести. Здесь участвуют компании из девяти стран. У выставки очень хорошее будущее. Я надеюсь, что экспозиция в ближайшие годы будет расти», - сказал журналистам министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

В нынешнем году в KIOGE принимают участие 156 компаний из Австрии, Бахрейна, Беларуси, Великобритании, Германии, Казахстана, Нидерландов, России, Хорватии. Общая площадь экспозиции составляет 2700 квадратных метров.

На выставке свои стенды представили такие крупнейшие компании, как КазМунайГаз, Каспийский Трубопроводный Консорциум, ТШО, Лукойл, Татнефть, ТМК. С национальными стендами выступили Республика Беларусь и Германия, также на мероприятии продемонстрирован экспортный потенциал предприятий Волгоградской области, Республики Башкортостан, Республики Мордовия и Республики Татарстан.

«Сегодня на площадки два национальных стенда - национальный стенд Германии и Беларуси. Казахстанских компаний на выставке представлено около 50. На площадке выставки будут подниматься актуальные вопросы по цифровизации и автоматизации, работе с поставщиками крупных казахстанских операторов», - проинформировала руководитель проекта KIOGE Марина Ли.

Помимо экпозиционной части, посетителей и участников ждет деловая программа, включающая круглые столы и семинары на различные темы. Так, NCOC и Тенгизшевройл расскажут о возможностях сотрудничества для потенциальных поставщиков, презентация о цифровых решениях представлена Honeywell, экологическую тему раскроют журнал Ecolomist и ТОО «Eco Nerwork».

KIOGE традиционно проходит при официальной поддержке Министерства энергетики РК, ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «КАЗЭНЕРДЖИ», АО «НК «КазМунайГаз», Союза сервисных компаний Казахстана «KazService», Казахстанского общества нефтяников - геологов (КОНГ), Совета стратегических партнерств PETROCOUNCIL. Генеральным партнером KIOGE 2021 выступает ТОО «Тенгизшевройл». «Золотой партнер» – Каспийский Трубопроводный Консорциум, «серебряный партнер» – «ГМС Групп», компания NOVOMET выступает «бронзовым партнером» выставки.

В этом году KIOGE организована в 27-й раз, впервые выставка открыла свои двери в 1993 году в Алматы и стала крупнейшим отраслевым событием в Центральной Азии. Ежегодно участниками KIOGE становятся известные мировые компании-недропользователи, сервисные предприятия, поставщики оборудования, консалтинговые фирмы, профессиональные союзы и ассоциации, казахстанские и международные институты развития, СМИ.