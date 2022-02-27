Выставка находок сакско-сарматского периода открылась в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в историко-краеведческом музее открылась выставка, на которой представлены археологические находки сакско-сарматского периода, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
На выставке представлены артефакты, найденные в области в ходе археологических раскопок в курганах Аралтобе, Миялы, Барсук, Кылыш, Сарыкамыс, Иманкара, Кудайберген.
Посетители музея смогут увидеть реконструкцию «Золотого человека», названного «Сарматским вождем», реконструкцию золотой одежды женщины, воссозданные фигуры воинов племен саков и сарматов, живших когда-то в Прикаспии.
Менеджер творческой группы Центра исторических реконструкций «Тархан» Алау Ахметжанов отметил высокую историческую и культурную значимость реконструированных находок, обнаруженных на территории Атырауской области.
«Если раньше фигура воина была облачена просто в одежду, то теперь на ней появились подлинные железные доспехи. Следует отметить особую заслугу ученого Калиоллы Ахметжанова в возрождении исторического наследия. Есть уверенность, что в Атырауском регионе еще будет найдено немало интересных экспонатов», - сказал Алау Ахметжанов.
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