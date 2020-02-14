Выставка национальных швейных изделий ручной работы состоялась в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В центре духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым» открылась постоянная выставочно-торговая площадка для продукции местных мастериц под названием «Аналар аманаты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В церемонии открытия принял участие аким области Ондасын Уразалин, который пожелал женщинам успехов в дальнейшей работе.

«В Казахстане создаются все условия по возрождению национальных ремесел, развитию женского предпринимательства в регионе. Со своей стороны мы поддержим все начинания и идеи наших женщин», - сказал глава региона.

Здесь были представлены уникальные национальные швейные изделия ручной работы 450 учениц проекта «Корпефест», который прошел на днях в регионе. Каждый желающий сможет приобрести понравившееся изделие.

Подобная площадка также действует и в Атырау.

Организатор проекта «Корпефест» Ырза Тұрсынзада отметила, что в перспективе планируется открытие таких площадок в Нур-Султане и Шымкенте.