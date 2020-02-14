+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: 0 °С
USD 377.19 EUR 408.99
RUB 5.93 CNY 54.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Выставка национальных швейных изделий ручной работы состоялась в Актобе

14 Февраля 2020 21:24
Поделиться:
Выставка национальных швейных изделий ручной работы состоялась в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В центре духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым» открылась постоянная выставочно-торговая площадка для продукции местных мастериц под названием «Аналар аманаты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
С возможностями передовых мюнхенских компаний ознакомили Президента РК
Предприниматель с инвалидностью создал экологический бизнес в Кокшетау В честь 175-летия Абая в Семее открылась выставка археологических находок «Алтын Алтай» Более 47 млрд тенге потратили на поддержку бизнеса в СКО

В церемонии открытия принял участие аким области Ондасын Уразалин, который пожелал женщинам успехов в дальнейшей работе.

«В Казахстане создаются все условия по возрождению национальных ремесел, развитию женского предпринимательства в регионе. Со своей стороны мы поддержим все начинания и идеи наших женщин», - сказал глава региона.


Здесь были представлены уникальные национальные швейные изделия ручной работы 450 учениц проекта «Корпефест», который прошел на днях в регионе. Каждый желающий сможет приобрести понравившееся изделие.

Подобная площадка также действует и в Атырау.

Организатор проекта «Корпефест» Ырза Тұрсынзада отметила, что в перспективе планируется открытие таких площадок в Нур-Султане и Шымкенте.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив