Выставка национальных швейных изделий ручной работы состоялась в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В центре духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым» открылась постоянная выставочно-торговая площадка для продукции местных мастериц под названием «Аналар аманаты», передает корреспондент МИА «Казинформ».
В церемонии открытия принял участие аким области Ондасын Уразалин, который пожелал женщинам успехов в дальнейшей работе.
«В Казахстане создаются все условия по возрождению национальных ремесел, развитию женского предпринимательства в регионе. Со своей стороны мы поддержим все начинания и идеи наших женщин», - сказал глава региона.
Здесь были представлены уникальные национальные швейные изделия ручной работы 450 учениц проекта «Корпефест», который прошел на днях в регионе. Каждый желающий сможет приобрести понравившееся изделие.
Подобная площадка также действует и в Атырау.
Организатор проекта «Корпефест» Ырза Тұрсынзада отметила, что в перспективе планируется открытие таких площадок в Нур-Султане и Шымкенте.
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