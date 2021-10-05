Выставка «Мы первыми приходим на помощь» открылась в Усть-Каменогорске
В библиотеке имени О. Бокея открылась книжная выставка «Мы первыми приходим на помощь». Выставка рассказывает о бесстрашной профессии, представители которой в любую минуту готовы прийти на помощь людям при наводнениях, пожарах, стихийных бедствиях, авариях. Экспонаты на выставке распределены по тематическим разделам: «История службы ЧС», «Пожарное оборудование, техника и средства огнезащиты», «Профессия спасатель», «Безопасность жизнедеятельности», «Героическая профессия». На выставке представлена литература по обеспечению безопасности жизнедеятельности, о правилах пожарной и электробезопасности, поведении в чрезвычайных ситуациях, информационные буклеты и памятки. Книги и периодика выдаются для чтения, как в читальном зале, так и для домашнего чтения.
Всего представлено более 30 изданий. Организаторы выставки не смогли также обойти вниманием журнал «Пожарный и Спасатель Казахстана», на страницах которого отражена история становления и развития службы ЧС в нашей стране, жизнь и деятельность спасателей Казахстана.
«Цель выставки – познакомить посетителей с комплексом превентивных и поисково-спасательных работ, обучить население вопросам правильного поведения при ЧС»,- отметила заместитель директора библиотеки им. О. Бокея» Жанат Жиенбекова.
Также благодаря современному оборудованию возможна прогулка в виртуальной реальности, где воочию можно увидеть первое пожарное депо, построенное в регионе в 1896 году.
Организаторы надеются, что подготовленная книжно-иллюстративная выставка останется в памяти каждого посетителя и поможет обезопасить свою жизнь и жизни близких.
Выставка продлиться до 20 октября 2021 года, всех желающих посетить ее, ждут в стенах библиотеки по адресу: Набережная имени Е. Славского, дом 22.