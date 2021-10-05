Выставка «Мы​ первыми приходим на​ помощь» открылась в Усть-Каменогорске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –​ В Усть-Каменогорске открылась​ выставка, посвященная предстоящему Дню спасателя Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В библиотеке имени О. Бокея открылась книжная выставка «Мы​ первыми приходим на​ помощь». Выставка рассказывает о бесстрашной профессии, представители которой в любую минуту готовы прийти на помощь людям при наводнениях, пожарах, стихийных бедствиях, авариях. Экспонаты на выставке распределены по тематическим разделам: «История службы ЧС», «Пожарное оборудование, техника и средства огнезащиты», «Профессия спасатель», «Безопасность жизнедеятельности», «Героическая профессия». На выставке представлена литература по обеспечению безопасности жизнедеятельности, ​ о правилах пожарной и электробезопасности,​ поведении в чрезвычайных ситуациях,​ информационные буклеты и памятки. Книги и​ периодика выдаются для чтения, как в​ читальном зале, так и​ для домашнего чтения.​

Всего представлено более 30 изданий. Организаторы выставки не смогли также обойти вниманием журнал «Пожарный и Спасатель Казахстана», на страницах которого отражена история становления и развития службы ЧС в нашей стране, жизнь и деятельность спасателей​ Казахстана.

«Цель выставки – познакомить посетителей с комплексом превентивных и ​ поисково-спасательных работ, обучить население вопросам правильного поведения при ЧС»,- отметила заместитель директора ​ библиотеки им. О. Бокея» Жанат Жиенбекова.

Также​ благодаря современному оборудованию возможна прогулка в виртуальной реальности, где воочию можно увидеть первое пожарное депо, построенное в регионе в 1896 году.

Организаторы надеются, что подготовленная ​книжно-иллюстративная выставка​ останется в​ памяти каждого посетителя и​ поможет обезопасить свою жизнь и​ жизни близких.

Выставка продлиться до 20 октября 2021 года, всех желающих посетить ее, ждут в стенах библиотеки по адресу: Набережная имени​ Е. Славского, дом 22.