Выставка «Казахстанский путь. Тюркское единство» открылась в Анкаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 5 ноября в Национальной библиотеке при администрации Президента Турции состоялось торжественное открытие выставки «Казахстанский путь. Тюркское единство», передает МИА «Казинформ».

Международный выставочный проект, приуроченный к 30-летию Независимости Республики Казахстан, организован Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы совместно с Корпоративным фондом «Академия Елбасы», Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Посольством Республики Казахстан в Турецкой Республике.

Целью выставки является показ основных этапов развития Республики Казахстан, как результата реализации концепции современной казахстанской государственности Елбасы Н.А. Назарбаева.

«Турецкая Республика стала первой страной в мире, признавшей Независимость Казахстана 16 декабря 1991 года. Казахстанцы высоко ценят этот исторический шаг братского народа и всегда будут помнить об этом. «Казахстан и Турция – братские народы, общие корни которых лежат в глубокой древности», – сказал Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев. Название нашей выставки – «Казахстанский путь. Тюркское единство» – неслучайно. Мероприятие посвящено 30-летию Независимости Казахстана и роли тюркских государств в становлении и процветании нашей страны», – сказал, открывая мероприятие, директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат.

«Выставки Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы уже состоялись в России, Японии, а сегодня в Турции. Это очень важное мероприятие, которое проходит в канун 30-летия Независимости Казахстана. Название «Казахстанский путь: тюркское единство» говорит об огромном вкладе Нурсултана Абишевича Назарбаева в возрождение тюркского мира, в обретение Независимости Казахстана и его роли в современной модернизации государства», – отметил в своем приветственном слове посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Абзал Сапарбекулы.

Поздравительный адрес Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана зачитал директор Национальной библиотеки при администрации Президента Турции Айхан Туглу:

«Казахстан играет ведущую роль в создании и институциональном развитии таких организаций, как Тюркский совет, ТюркПА, ТЮРКСОЙ и Тюркская академия. Энергию в этих процессах нам придают незыблемые принципы мудрого лидера тюркского мира, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Большой вклад в успешное развитие сотрудничества стран тюркского мира вносит Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Мы уверены, что, укрепляя между нашими народами языковые, исторические, духовные мосты, мы достигнем прочного единства во всех делах».

Вниманию посетителей выставки, состоящей из трех разделов, представлены материалы из архивных, книжных, музейных фондов Библиотеки Елбасы. Это более 400 единиц хранения, в том числе предметы из коллекции одежды, оружия, воинского и конского снаряжения, ювелирные изделия, артефакты по истории Казахстана на различных этапах борьбы за независимость. Среди них, к примеру, казахская сабля, браслеты и кольца XIX века.

Материалы раздела «Страна Великой степи: между прошлым и будущим» посредством демонстрации музейных экспонатов и архивных документов наглядно знакомят с историей Казахстана, формируют «эффект погружения» в среду, сформировавшую личностные качества Первого Президента Казахстана – Елбасы Н.А. Назарбаева, познакомят с программными тезисами его статьи «Семь граней Великой степи». В экспозиции будут представлены этнографический комплекс, ювелирные изделия, предметы из коллекции одежды, оружия, воинского и конского снаряжения, а также картины известных казахстанских и российских художников.

Раздел «Казахстанский путь» раскрывает содержание стратегий государственного развития Казахстана после обретения независимости, ключевых реформ, направленных на переход от тоталитарной системы к демократическим свободам и экономической многоукладности, которые стали стержнем успешного, стабильного формирования современной государственности. В экспозиции раздела представлены архивный комплекс фото- и видеоматериалов; музейное собрание знаков отличия Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.Н. Назарбаева, казахстанских и международных общественных наград, подарков от участников Съезда мировых и традиционных религий.

Раздел «Тюркское единство» посредством коллекции наград, дипломатических даров от первых руководителей и глав делегаций Турецкой Республики, официальных документов и личной переписки руководителей двух стран наглядно демонстрируют высокий уровень двусторонних отношений между Казахстаном и Турцией, а также идеи тюркского единства, иллюстрирующиеся обширным архивно-книжным комплексом из Личной библиотеки и Личного архива Елбасы.

Выставка «Казахстанский путь. Тюркское единство» позволяет обратиться к главным политическим инициативам Н.А. Назарбаева, которые, благодаря своему содержанию, нашли положительный отклик со стороны мирового сообщества и принесли ощутимые результаты для всего мира уже в дне сегодняшнем.