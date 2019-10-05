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вчера 20:52
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вчера 20:41
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Выставка казахстанских художников прошла в Ташкенте
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – При поддержке Посольства Казахстана в Узбекистане прошла выставка казахстанских художников в Ташкенте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Мероприятие организованно в рамках Года Казахстана в Узбекистане. В торжественной обстановке выставку открыл посол Дархан Сатыбалды.
«В дни культуры Республики Казахстана в Узбекистане впервые за годы нашей общей независимости Союз художников РК представляет произведения живописцев Казахстана. Изобразительное искусство наших стран имеет близкую по этапам формирования историю своего становления. Она начинается в ХХ веке, обе школы прошли свои этапы развития, но стили и художественный язык этих школ во многом разнятся, поскольку источником их становления являются национальная история и природная среда. Именно поэтому такой культурный обмен интересен и важен, поскольку обогащает наши знания друг о друге», - отметил казахстанский дипломат.
Союз художников РК представил широкое разнообразие авторских работ и колористических композиций. В экспозиции выставки представлены произведения авторов из разных городов Казахстана – Алматы, Шымкент, Павлодар, Уральск, Караганда и Туркестанская область. Всего представлено на выставке 114 произведений 38 авторов.
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