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Выставка казахстанских художников прошла в Ташкенте

5 Октября 2019 19:46
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Выставка казахстанских художников прошла в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – При поддержке Посольства Казахстана в Узбекистане прошла выставка казахстанских художников в Ташкенте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Мероприятие организованно в рамках Года Казахстана в Узбекистане. В торжественной обстановке выставку открыл посол Дархан Сатыбалды.


«В дни культуры Республики Казахстана в Узбекистане впервые за годы нашей общей независимости Союз художников РК представляет произведения живописцев Казахстана. Изобразительное искусство наших стран имеет близкую по этапам формирования историю своего становления. Она начинается в ХХ веке, обе школы прошли свои этапы развития, но стили и художественный язык этих школ во многом разнятся, поскольку источником их становления являются национальная история и природная среда. Именно поэтому такой культурный обмен интересен и важен, поскольку обогащает наши знания друг о друге», - отметил казахстанский дипломат.


Союз художников РК представил широкое разнообразие авторских работ и колористических композиций. В экспозиции выставки представлены произведения авторов из разных городов Казахстана – Алматы, Шымкент, Павлодар, Уральск, Караганда и Туркестанская область. Всего представлено на выставке 114 произведений 38 авторов.


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Ключевые слова: Культура, Узбекистан,
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Мирас Куандыков

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