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Выставка казахстанских художников открылась в Астане

22 Января 2023, 23:07
Выставка казахстанских художников открылась в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошло открытие выставки казахстанских художников, акварелистов в честь Международного дня акварели, передает МИА «Казинформ».

Участие проходило на конкурсной основе, при поддержке IWS GLOBE ART NETWORK. Организаторы выставки - художницы Елизавета Антропова и Евгения Грекина, основательницы мастерской-коворкинга Artbaza.

Работы отбирались по нескольким критериям: картины должны быть выполнены на 90-100% акварелью (допускается небольшое добавление других материалов); не должны быть копиями чужих работ, а также основаны на чужих фотореференсах без разрешения автора; не принимались работы, выполненные на мастер-классах.

В итоге в экспозиции участвовали 20 авторов из разных городов Казахстана, среди них – Айдана Минайдарова (картина «Сквозь»), Максим Ведерников («Портрет Тоскина В.Ф., заслуженного архитектора Казахстана»), Куляш Тюребаева («Старая дверь в Баку»), Елена Абилева («Яблоки»).

На открытии художницы из Астаны Айдана Минайдарова и Елизавета Антропова продемонстрировали создание новой картины на публике.


Выставка продлится до 28 января.
Фото Ирис Мамбур
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