Выставка картин юных казахстанцев с особыми образовательными потребностями открылась в ОАЭ

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В посольстве Казахстана в ОАЭ в преддверии Наурыз мейрамы и в рамках празднования 30-летия независимости Республики Казахстан открылась выставка «Мир глазами детей», знакомящая жителей Эмиратов с творческими работами юных казахстанцев с особыми образовательными потребностями и удивительными талантами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Дипломатическое представительство организовало данное мероприятие в сотрудничестве с Общественным благотворительным фондом «Аялаған алақан». По словам руководителя и учредителя фонда Рады Хайрушевой, фонд содействует раскрытию способностей и талантов детей, помогает малообеспеченным семьям и людям, попавшим в трудные жизненные обстоятельства, для того, чтобы они смогли получить достойное образование, поддержать родных и близких материально и эмоционально, в целом, реализовать себя в жизни и приносить пользу обществу. Организация поддерживает социально-уязвимые слои населения через обучение, развитие, социальную адаптацию, профориентацию и мастер-классы.

Одним из значимых направлений деятельности фонда является обучение детей живописи. В этом году для привлечения дополнительного внимания общественности к данной теме при поддержке МИД Казахстана проводится серия подобных выставок в диппредставительствах нашей страны.

В открытии выставки в Абу-Даби приняли участие члены правящей семьи ОАЭ, послы и другие высокопоставленные иностранные дипломаты, казахстанские соотечественники, проживающие в Эмиратах, представители местной сферы культуры и СМИ.

Выступая на церемонии открытия, посол Казахстана Мадияр Менильбеков подчеркнул общественную значимость поддержки подобных инициатив и их актуальность в контексте задач программы «Рухани жаңғыру», инициированной Первым Президентом страны – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, и установок Главы государства Касым-Жомарта Токаева по поддержке благотворительных и волонтёрских проектов сограждан.

Также посол отдельно остановился на праздновании праздника Наурыз и двойного юбилейного года для посольства, в котором отмечается 30 лет Независимости Казахстана и 50 лет Национального дня ОАЭ. За столь небольшой исторический период отношения между нашими странами стремительно росли и крепли. По словам посла, благодаря усилиям глав двух государств, сегодня практически не осталось сфер деятельности, где бы не было налажено взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ, что подтвердил успешный визит Премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина в ОАЭ 13-15 марта.

Кроме того, на мероприятии в контексте культурно-гуманитарного сотрудничества Казахстана и ОАЭ состоялась церемония награждения арабского литератора Насера аль-Захери благодарственным письмом министра культуры и спорта Казахстана, которым он был отмечен за вклад в проведение мероприятий в честь 175-летия поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы, и передача в дар посольству и Фонду «Аялаған алақан» двух картин 17-летней жительницы Эмиратов Натали Хампрэй, созданных ей на казахстанскую тематику.