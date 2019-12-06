Выставка картин североказахстанских художников открылась в музее в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В музее изобразительных искусств Северо-Казахстанской области открылась отчетная выставка работ местных художников, членов Союза художников РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего на выставке представлено более 50 работ, выполненных в разных жанрах. Много картин, посвященных природе Северного Казахстана. На нескольких – известный за пределами региона археологический комплекс Ботай.





В музее рассказали, что в этом году североказахстанские художники участвовали в Международном симпозиуме «Ботай – культура Великой степи» и выставке «Великая степь: история и культура» в российском городе Кургане.





Среди участников выставки художник, заслуженный педагог РК, один из основоположников отделения «живопись» колледжа искусств города Петропавловска Валерий Савельев. Художник говорит, что пишет красоту родного края.

Первую картину В.Савельев написал в далеком 1956 году, будучи учеником 6 класса. Это была иллюстрация к произведению Николая Гоголя «Тарас Бульба». Работу отправили на выставку детского творчества в районный центр – село Явленка. А в 2014-м году художнику довелось встретиться с праправнучкой Гоголя. Она приезжала в Петропавловск и купила картину Савельева – пейзаж озера Пестрое.





«Каждый художник стремится показать не только то, что он видит. Но и то, что должны видеть зрители. Не все могут понять работы. Один художник работает в реализме, другой передает в символах и образах. Нужно изучать такие работы, рассуждать», - сказал В.Савельев.



















