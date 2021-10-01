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    23:23, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Выставка картин осужденных проходит в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском областном музее изобразительного искусств состоялось открытие областного смотра-конкурса картин и изделий прикладного искусства «Умит-2021», организатором которого является департамент уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На выставке, посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан, можно ознакомиться с творчеством осужденных, посредством которых они выражают свои мысли и представления о жизни, отношение к окружающей действительности, как искусство влияет на изменение внутреннего мира человека совершившего преступление.

    Эти мероприятия содействуют развитию у осужденных эстетического вкуса и доброжелательного отношения к окружающей действительности, а также процессу ресоциализации.

    Именно с такой целью департаментом уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области проводится ставший уже традицией областной смотр-конкурс картин и изделий прикладного искусства «Үмiт». Творения осужденных, выдержанные в различных направлениях искусства и выполненные собственноручно, отражают не только жизнь в условиях изоляции, но и то, что осталось за пределами их нынешнего существования – красота природы, домашний уют, тепло и мечты.

    Предварительно аналогичные конкурсы были проведены во всех учреждениях области, лучшие из которых представлены на областной смотр-конкурс. Всего 40 картин и 54 изделия прикладного искусства.

    В состав жюри конкурса входят представители Союза художников города Караганды, представители КарУ им. Е.Букетова, которыми будут определены лучшие картины и изделия, победители конкурса будут награждены дипломами, грамотами и денежными призами.

    Традиционно картины и изделия будут переданы в дома престарелых, детские дома-интернаты, центры временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних, школы, детские сады. Выставка продлится до 10 октября.

    Теги:
    Культура Каспийское море Пенитенциарная система Карагандинская область
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