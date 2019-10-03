Выставка картин Карипбека Куюкова откроется в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Впервые в Государственном музее искусств РК имени А. Кастеева откроется персональная выставка казахстанского художника, активиста международного антиядерного движения Карипбека Куюкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В экспозиции представлено 50 картин автора. Он пишет портреты жертв ядерных испытаний.

Карипбек Куюков родился в 1968 году в селе Егиндыбулак, в 100 километрах от Семипалитинского ядерного полигона. Является одним из основателей антиядерного движения «Невада - Семей».

В качестве почетного посла проекта АТОМ выступает против ядерного оружия на конференциях и мероприятиях перед представителями ООН и конгресса Соединенных Штатов.

Выставка продлится до 20 октября.