Новости
Выставка картин Карипбека Куюкова откроется в Алматы
3 Октября 2019 19:00
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Впервые в Государственном музее искусств РК имени А. Кастеева откроется персональная выставка казахстанского художника, активиста международного антиядерного движения Карипбека Куюкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеКазахстанские издательства презентовали свою продукцию на выставке в Ташкенте В Нур-Султане проходит выставка, посвященная 30-летию последнего взрыва на Семипалатинском полигоне Международная туристическая выставка PATA Travel Mart 2019 открылась в столице
В экспозиции представлено 50 картин автора. Он пишет портреты жертв ядерных испытаний.
Карипбек Куюков родился в 1968 году в селе Егиндыбулак, в 100 километрах от Семипалитинского ядерного полигона. Является одним из основателей антиядерного движения «Невада - Семей».
В качестве почетного посла проекта АТОМ выступает против ядерного оружия на конференциях и мероприятиях перед представителями ООН и конгресса Соединенных Штатов.
Выставка продлится до 20 октября.
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 октября
- Назначен директор Государственного академического казахского музыкально-драматического театр им. К. Куанышбаева
- Гараж с автомобилем горел в Алматы
- Второй сезон международного музыкального шоу «Тopjargan» стартует 4 октября
- Канат Ислам оценил шансы Головкина на победу с Деревянченко
- Канат Ислам: Я готов выйти на ринг с «Канело»
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047