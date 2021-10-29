Выставка картин «Ботай – культура Великой степи» проходит в музее СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В музее изобразительных искусств Северо-Казахстанской области работают выставки «Атамекен» и «Ботай – культура Великой степи», приуроченные к 30-летию Независимости РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На выставке «Ботай – культура Великой степи» представлены работы, написанные художниками по итогам международного симпозиума с одноименным названием. В нем участвовали 20 художников из Казахстана и России, Кыргызстана и Узбекистана. В залах можно увидеть 20 работ, выполненных в разных жанрах и техниках. Сотрудники музея говорят, что всего художники передали около 40 картин.

В экспозиции «Атамекен» представлены работы известных казахстанских художников, которые внесли большой вклад в становление и развитие изобразительного искусства РК: Абылхана Кастеева, Николая Крутильникова, Гульфайрус Исмаиловой, Айши Галимбаевой, Ольги Кужеленко и других мастеров.

Особенностью этой выставки является ее доступность для людей с нарушением зрения. Художественная школа Дворца школьников изготовила барельефы-копии – объемные картины на 14 произведений. Рядом с ними расположены специальные таблички, на которых шрифтом Брайля даны краткие сведения о картине и ее авторе.

Помимо выставки, на этой неделе в областной филармонии имени Акана серы пройдет концерт алматинского этнофольклорного ансамбля «Тұран» с участием эстрадно-симфонического оркестра, камерного хора, хореографических коллектива филармонии, концерт оркестра русских народных инструментов «В дружбе народов – единство страны».











