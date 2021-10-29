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    20:57, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Выставка картин «Ботай – культура Великой степи» проходит в музее СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В музее изобразительных искусств Северо-Казахстанской области работают выставки «Атамекен» и «Ботай – культура Великой степи», приуроченные к 30-летию Независимости РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На выставке «Ботай – культура Великой степи» представлены работы, написанные художниками по итогам международного симпозиума с одноименным названием. В нем участвовали 20 художников из Казахстана и России, Кыргызстана и Узбекистана. В залах можно увидеть 20 работ, выполненных в разных жанрах и техниках. Сотрудники музея говорят, что всего художники передали около 40 картин.

    В экспозиции «Атамекен» представлены работы известных казахстанских художников, которые внесли большой вклад в становление и развитие изобразительного искусства РК: Абылхана Кастеева, Николая Крутильникова, Гульфайрус Исмаиловой, Айши Галимбаевой, Ольги Кужеленко и других мастеров.

    Особенностью этой выставки является ее доступность для людей с нарушением зрения. Художественная школа Дворца школьников изготовила барельефы-копии – объемные картины на 14 произведений. Рядом с ними расположены специальные таблички, на которых шрифтом Брайля даны краткие сведения о картине и ее авторе.

    Помимо выставки, на этой неделе в областной филармонии имени Акана серы пройдет концерт алматинского этнофольклорного ансамбля «Тұран» с участием эстрадно-симфонического оркестра, камерного хора, хореографических коллектива филармонии, концерт оркестра русских народных инструментов «В дружбе народов – единство страны».





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    Культура Северо-Казахстанская область История Казахстана
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