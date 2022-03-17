Выставка картин Айданы Минайдаровой «Капля солнца» прошла в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В художественной галерее Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы состоялось открытие персональной выставки члена молодежного объединения Союза художников г. Нур-Султана Айданы Минайдаровой «Капля солнца». Выставка организована в рамках проекта Библиотеки «Культурный код независимости», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы».

Персональная выставка является дебютной в творческой карьере художницы. Автор представила вниманию гостей и жителей столицы более 50 своих работ, выполненных акварелью и маслом.

Автора вдохновляет не столько внешность людей, сколько их личность и поступки. Рисуя портреты, Айдана пытается запечатлеть неизвестных героев нашего времени.

Особое место в ее творчестве занимают портреты детей. «И это особенно актуально в Год детей, объявленный Президентом страны К.К. Токаевым в Казахстане», – отметил, открывая выставку, директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат.

Айдана Минайдарова является активной участницей городских, республиканских и международных выставок. В 2017 году Айдана выпустила линейку аксессуаров с авторской росписью воротничков и платков. В том же году специально для выставки в Милане совместно с брендом «AV» художница расписала дизайнерские очки.

В 2019 году на Международной площадке EURASIAN FASHION WEEK в Нур-Султане, Алматы и Таиланде совместно с казахстанским брендом «NOSI MOYO» Айдана выступила художником и дизайнером по созданию коллекции одежды.

«Большинство картин, выставленных здесь, я писала в последние два месяца… Когда отключали интернет, думаю, это была большая польза для людей, которые начали оглядываться вокруг и видеть что-то кроме гаджетов. Я обратила внимание на всех, кто находится вокруг меня. Начала изображать все то, что дорого не только дорогие моему сердцу, но и моему окружению», – поделилась, представляя свои работы, художница Айдана Минайдарова.

В рамках нынешнего мероприятия состоялся мастер-класс от автора выставки по выполнению акварельного портрета, а также прошел творческий тренинг «Родители и дети: доверие и дружба», на темы семейных ценностей, взаимоотношений родителей и детей с участием психолога А. Джансериковой.

В завершение выставки со своей лекцией Pollock: Sense of colours» (Чувство цвета) выступила искусствовед П. Жукова.

С материалами выставки Айданы Минайдаровой «Капля солнца» можно ознакомиться на сайте в разделе «Выставки».