Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 15 °С
Алматы: 17 °С
USD 346.31 EUR 405.25
RUB 5.50 CNY 51.20
Скачать

Выставка картин Асылболата Смагулова открылась в Петропавловске

26 Июля 2018 00:21 115
Поделиться:
Выставка картин Асылболата Смагулова открылась в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске открылась персональная выставка живописи заслуженного артиста РК, актера театра и кино Асылболата Смагулова «Туған жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Казахстан впервые примет участие в детском «Евровидении-2018»
Потомки казахстанского акына подарили музею в Экибастузе его личную вещь Захватывающую экскурсию по сакральным местам ВКО провели для ветеранов

По информации региональной службы коммуникаций,  автор представил более 40 произведений живописи и графики, выполненных в разных жанрах: сюжетные картины, жанровые композиции, портреты и пейзажи. Большая часть картин тесно связана  с актерской деятельностью автора. Они отражают эпоху, дух времени, эмоции и переживания героев, которых он и его коллеги сыграли на сцене: Ақан сері, Бекежан, Кыз Жибек, Баян-сулу, Коркыт.


Выставка картин Асылболата Смагулова открылась в Петропавловске

Сам Асылболат Смагулов говорит, что любовь к живописи у него появилась с детства.


Выставка картин Асылболата Смагулова открылась в Петропавловске

Выставка картин Асылболата Смагулова открылась в Петропавловске

«Я рисовал с самого детства. Помню, в 4 классе у нас дома мама каждый год белила стены, и вот один раз на одной большой стене над кроватью я нарисовал картину «Три богатыря» Васнецова. 4 года картина была. Я не знаю точно, в каком стиле рисую, но делаю это от души. Мои картины отражают мое душевное состояние. Когда я рисую - я отдыхаю», - поделился художник.


Выставка картин Асылболата Смагулова открылась в Петропавловске

Первый заместитель акима области Айдарбек Сапаров от имени главы региона вручил заслуженному артисту почетную грамоту.

Асылболат Смагулов передал в дар Северо-Казахстанскому областному музею изобразительных искусств несколько своих работ и лично провел экскурсию для посетителей, рассказав о каждой картине. 


Выставка картин Асылболата Смагулова открылась в Петропавловске

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Культура, Северо-Казахстанская область,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Архив