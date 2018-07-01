Выставка картин Асылболата Смагулова открылась в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске открылась персональная выставка живописи заслуженного артиста РК, актера театра и кино Асылболата Смагулова «Туған жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации региональной службы коммуникаций, автор представил более 40 произведений живописи и графики, выполненных в разных жанрах: сюжетные картины, жанровые композиции, портреты и пейзажи. Большая часть картин тесно связана с актерской деятельностью автора. Они отражают эпоху, дух времени, эмоции и переживания героев, которых он и его коллеги сыграли на сцене: Ақан сері, Бекежан, Кыз Жибек, Баян-сулу, Коркыт.
Сам Асылболат Смагулов говорит, что любовь к живописи у него появилась с детства.
«Я рисовал с самого детства. Помню, в 4 классе у нас дома мама каждый год белила стены, и вот один раз на одной большой стене над кроватью я нарисовал картину «Три богатыря» Васнецова. 4 года картина была. Я не знаю точно, в каком стиле рисую, но делаю это от души. Мои картины отражают мое душевное состояние. Когда я рисую - я отдыхаю», - поделился художник.
Первый заместитель акима области Айдарбек Сапаров от имени главы региона вручил заслуженному артисту почетную грамоту.
Асылболат Смагулов передал в дар Северо-Казахстанскому областному музею изобразительных искусств несколько своих работ и лично провел экскурсию для посетителей, рассказав о каждой картине.
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