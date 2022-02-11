Выставка карагандинского музея открылась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Национальном музее РК состоялась выставка Карагандинского областного историко-краеведческого музея, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основная цель мероприятия - популяризация истории эпохи Золотой Орды, ознакомление общественности с экспонатами, найденными в ходе археологических раскопок в Казахстане, и произведенными на их основе реставрациями.

«Сегодня у нас проходит особенная выставка, потому что из священной Сарыарки привезли ценные артефакты. Реконструкция образа Болган ана теперь располагается в нашем музее. Как вам известно, Глава государства поручил на республиканском уровне отметить 750-летие Золотой Орды. Наша выставка проходит в рамках этого мероприятия. Когда речь заходит о Болган ана, перед нами предстает образ Чингисхана. Из истории нам известно, что потомки Чингисхана жили в Улытау. Поэтому выражаю огромную благодарность каждому, кто внес лепту в открытие выставки», - сказал директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы.

В ходе проведения археологических исследований в мавзолее Болган ана были обнаружены ценные археологические артефакты золотоордынского времени. В том числе: элементы верхней одежды из шелка, чаша из драгоценного металла и антропологические материалы.

Впервые в Казахстане на основе антропологического материала из мавзолея Болган ана сделана гиперреалистическая скульптура, а также восстановлены верхняя одежда и сопутствующие погребальные инвентари. Разные источники утверждают, что Болган ана была дочерью либо снохой Джучи хана – сына Чингисхана.

По словам организаторов выставки, археологические раскопки в мавзолее Болган Ана начались в 2018 году.

«Это история Золотой Орды, история колыбели казахской государственности. О мавзолее Болган ана встречаются разные сведения в трудах путешественников и ученых Средневековья. В ходе раскопок были обнаружены ценные археологические находки – свидетельство той эпохи. В результате нашим ученым удалось определить реальное время жизни исторической личности и сделать генетические выводы. На основе антропологических данных была подготовлена первая в Казахстане гиперреалистическая скульптура Болган ана и разработаны реконструкции одежды и других элементов», - отметил руководитель управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Еркебулан Жумакенов.







