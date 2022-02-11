Выставка Карагандинского краеведческого музея пройдет в Нур-Султане

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Национальном музее Казахстана 11 февраля в 15:00 откроется выставка Карагандинского областного историко-краеведческого музея, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Столичные жители и гости города увидят экспонаты, найденные в мавзолее Болган-ана. Учёные воссоздали облик и наряд легендарной Болган-ана, останки которой были обнаружены при раскопках в Улытау.

«В ходе археологических исследований были найдены ценные археологические артефакты золотоордынского периода, в том числе элементы верхней одежды из шёлка, чаша из драгоценного металла и др. Впервые в Казахстане на основе антропологического материала сделана гиперреалистическая скульптура Болган- ана, а также восстановлены верхняя одежда и сопутствующий погребальный инвентарь», – рассказали в историко-краеведческом музее.

Выставка продлится до 1 марта.