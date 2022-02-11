-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:20
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
Выставка Карагандинского краеведческого музея пройдет в Нур-Султане
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Национальном музее Казахстана 11 февраля в 15:00 откроется выставка Карагандинского областного историко-краеведческого музея, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Столичные жители и гости города увидят экспонаты, найденные в мавзолее Болган-ана. Учёные воссоздали облик и наряд легендарной Болган-ана, останки которой были обнаружены при раскопках в Улытау.
«В ходе археологических исследований были найдены ценные археологические артефакты золотоордынского периода, в том числе элементы верхней одежды из шёлка, чаша из драгоценного металла и др. Впервые в Казахстане на основе антропологического материала сделана гиперреалистическая скульптура Болган- ана, а также восстановлены верхняя одежда и сопутствующий погребальный инвентарь», – рассказали в историко-краеведческом музее.
Выставка продлится до 1 марта.
- Приём в школы для одарённых детей стартует с 1 марта в Карагандинской области
- Сколько грантов выдали начинающим предпринимателям в Сатпаеве
- Аким Караганды провёл урок в школе
- Даурен Абаев посетил подведомственные Минкультуры и спорта организации в столице
- Назначен директор столичного театра имени Калибека Куанышбаева
- Как развиваются столичные библиотеки
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана