Выставка к юбилею народной артистки Казахстана Меруерт Утекешевой открылась в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской областной универсальной научной библиотеке им. Н. В. Гоголя проходит выставка, посвящённая известной казахстанской и советской актрисе театра и кино Меруерт Утекешевой. Известность ей принесла киноэпопея «Қыз Жибек», признанная шедевром казахстанского кино, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вместе с супругом Куманом Тастанбековым Меруерт Утекешева снялась в фильмах «Шокан Валиханов», «Год дракона», «Провинциальный роман».

Экспозиция организована отделом литературы по искусству. Завершится выставка 25 февраля. Эта дата выбрана не случайно - именно в этот день актрисе исполнится 70 лет.

«Книги о фильме «Қыз Жибек» пользуются у наших читателей большим спросом. На их основе пишут рефераты, делают видеопрезентации. Слава актрисы Меруерт Утекешевой не меркнет с годами. И мы ещё в прошлом году запланировали провести такую выставку», - рассказывает руководитель отдела литературы по искусству Балжан Оспанкулова.

По её словам, Меруерт Утекешева не раз отзывалась о Караганде как об одном из самых любимых городов. В личном архиве Балжан Оспанкуловой хранится редкая фотография, связанная с актрисой. На снимке, сделанном где-то в середине 70-х годов, на фоне Кентских гор запечатлены Меруерт Утекешева, актер Уайс Султангазин, отец и дядя сотрудницы библиотеки.

«Тогда часто известные актёры в глубинку приезжали. Я была маленькой, когда наш совхоз им. Фрунзе (сейчас это село им. Аманжолова) посетила труппа казахского академического театра драмы им. М. Ауэзова. Хорошо помню, что они привезли пьесу «Қозы Көрпеш - Баян Сұлу». Собралось большое количество людей, потому что приезжали из близлежащих совхозов», - вспоминает Балжан Оспанкулова.

Кроме этой фотографии, на выставке представлены виниловая пластинка с исполнением на домбре Мухтара Утебаева и с чтением Фариды Шариповой, CD-диск «Антология казахстанского кино». Множество книг и журналов, среди которых различные издания эпоса «Қыз Жибек», труды Габита Мусрепова и Гульфайрус Исмаиловой. В числе редких книг «Кино Казахстана. Кто есть кто». Издание вышло в 2003 году по заказу «Казахфильма» им. Ш. Айманова.

Сотрудники библиотеки ведут переговоры с Меруерт Утекешевой по поводу проведения прямого эфира с её участием. О точной дате будет сообщено позже в соцсетях.