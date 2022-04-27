Выставка к столетию военной летчика Хиуаз Доспановой открылась в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Государственным военно-историческим музеем Вооруженных сил совместно с Атырауским областным историко-краеведческим музеем проводится выездная выставка «Есімі аңызға айналған қазақтың батыр қызы». Она посвящена 100-летию со дня рождения Халық Қаһарманы, летчицы Хиуаз Доспановой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства обороны РК.

В торжественном открытии выставки приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Нуркасым Ажитайулы, ветеран Вооруженных сил генерал-майор авиации Алсай Жуманов, единственная в Казахстане женщина летчик-истребитель старший лейтенант Ардана Ботай, ученики военно-патриотических классов столичных школ, военнослужащие воинских частей Сил воздушной обороны.

«Хиуаз Доспанова – яркий пример патриотизма и любви к Родине. Я выбрала профессию военного летчика, вдохновившись примером мужества и бесстрашия нашей соотечественницы», - сказала старший лейтенант Ардана Ботай.

Среди экспонатов представлены личные вещи, архивные фотографии, документы Хиуаз Доспановой, а также героев Советского Союза Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и других участников Великой Отечественной войны.

Следует отметить, что казахстанские женщины в годы Великой Отечественной войны внесли огромный вклад в победу над врагом как на полях сражений, так и в тылу, заменив ушедших на фронт мужчин.